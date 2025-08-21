 
14 тысяч человек посетили открытую тренировку «Зенита» на Дворцовой площади

вчера, 17:55

Основной состав команды «Зенит» провел открытую тренировку на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, которую посетили около 14 тысяч зрителей.

Зрители на трибунах могли слышать тренировочный процесс благодаря установленным микрофонам.

Кроме того, «Зенит» провел матч с воспитанниками проекта «Зенит-Чемпионика» из разных уголков России.

По завершении тренировки на Дворцовой площади состоялась автограф-сессия с участием всех игроков «Зенита».

Зенит
Источник: matchtv.ru
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:37, ред.
Да уж,... !!!
Такого количества алкашей, торчков и рядовых при*урков на квадратный метр Питер небось давно не собирал!!!

P.S. Впечатляет !
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:04
Скоро на выставочные тренировки будет больше народа ходить чем на игры....
Если гений Семака и дальше позволит вальяжно-ленивый стиль игры...в официальных играх....

Вообще не понимаю зачем покупать дорогих крутышей коль некому их играть заставить....
adekvat
adekvat
вчера в 20:36
Осталось матч на Неве провести.
nubom
nubom
вчера в 20:11
Такой-же хренью и в официальных матчах занимаются. Пижоны...
lotsman
lotsman
вчера в 18:21
Всё это хорошо конечно, но всё это шоу. Когда играть начнёте? Хватит дурака валять.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:02, ред.

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:58
Молодцы люди, болеют за Зенит. Теперь нужно чтобы команда не подвела...
