14 тысяч человек посетили открытую тренировку «Зенита» на Дворцовой площади

вчера, 17:55

Основной состав команды «Зенит» провел открытую тренировку на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, которую посетили около 14 тысяч зрителей.

Зрители на трибунах могли слышать тренировочный процесс благодаря установленным микрофонам.

Кроме того, «Зенит» провел матч с воспитанниками проекта «Зенит-Чемпионика» из разных уголков России.

По завершении тренировки на Дворцовой площади состоялась автограф-сессия с участием всех игроков «Зенита».