14 тысяч человек посетили открытую тренировку «Зенита» на Дворцовой площади

Основной состав команды «Зенит» провел открытую тренировку на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, которую посетили около 14 тысяч зрителей.
Зрители на трибунах могли слышать тренировочный процесс благодаря установленным микрофонам.
Кроме того, «Зенит» провел матч с воспитанниками проекта «Зенит-Чемпионика» из разных уголков России.
По завершении тренировки на Дворцовой площади состоялась автограф-сессия с участием всех игроков «Зенита».
Такого количества алкашей, торчков и рядовых при*урков на квадратный метр Питер небось давно не собирал!!!
P.S. Впечатляет !
Если гений Семака и дальше позволит вальяжно-ленивый стиль игры...в официальных играх....
Вообще не понимаю зачем покупать дорогих крутышей коль некому их играть заставить....
