«Парма» хочет подписать Бельтрана, которым также интересуется ЦСКА

Пресс-служба «Фиорентины» прокомментировала информацию о возможном переходе нападающего Лукаса Бельтрана в ЦСКА.
Также проявила интерес и «Парма». Трансфер в этот клуб также остается возможным.
У ЦСКА куча своей перспективной, уже постоянно выходящей в основе молодежи плюс белорус Шуманский, поэтому мы легко можем себе позволить приобретать иностранцев, в отличие от Зенита, где их явный перебор и недобор игроков с российским паспортом, помимо вратаря и Мостового, остальные статисты (Глушенков не в счёт, не вписался в команду и к тренеру)
