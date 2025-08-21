 
«Парма» хочет подписать Бельтрана, которым также интересуется ЦСКА

SHMEL
SHMEL ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:00, ред.
ЦСКА расстался с Келлвеном, Рошей, Гуарираппой и Койта.
У ЦСКА куча своей перспективной, уже постоянно выходящей в основе молодежи плюс белорус Шуманский, поэтому мы легко можем себе позволить приобретать иностранцев, в отличие от Зенита, где их явный перебор и недобор игроков с российским паспортом, помимо вратаря и Мостового, остальные статисты (Глушенков не в счёт, не вписался в команду и к тренеру)
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:51, ред.
«Со «Спартаком» у «Зенита» вышел один россиянин, это позор для команды!» Зенит усиливается иностранцами, в то время как объявлено о лимите. Но Зенит продолжает покупать иностранцев. Если «армейцы» наигрывают своих молодых ребят, ( Кисляк, Глебов, Абдулкадыров, Бандикян, Лукин) понимая, что лимит близок, и надо своими сильно разбавлять, то «Зенит» этим вообще не занимается.
lotsman
lotsman
вчера в 20:15
Зенит избавляется от латинцев, а ЦСКА приобретает новых.)
Александр Гармашов
Александр Гармашов
вчера в 18:37
Начали накручивать цену игроку который в команде не заиграл
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:28
Неужели Парма победит?
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:19
ЦСКА уже давал Бельтрану 48 часов на раздумье.....
Гость
