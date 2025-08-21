Защитник «Ливерпуля» Фримпонг получил травму

Защитник «Ливерпуля» Джереми Фримпонг получил повреждение.
Как сообщается, голландец травмировал подколенное сухожилие. Он вернётся на поле не раньше окончания международного перерыва, который будет в сентябре.
Кёртис в прошлом сезоне разок неплохо справился на этой позиции...
п.с. А вы как хотели? Накупили игроков и думаете все будет шито крыто? Отнюдь. Будут травмы, удаления, всякие сборы и проч и проч.
и он сломался сразу. как и Джо Гомес.
Собослаи то ли правым защитником ставить?
