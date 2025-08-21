 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Защитник «Ливерпуля» Фримпонг получил травму

Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:51
плохая новость, Конор тоже еще не восстановился, хотя со слов Слота уже тренируется в общей группе...Гомес опять таки со слов Слота еще не гото играть весь матч...
Кёртис в прошлом сезоне разок неплохо справился на этой позиции...
lk_483777
lk_483777
вчера в 19:54, ред.
Скорейшего выздоровления!

п.с. А вы как хотели? Накупили игроков и думаете все будет шито крыто? Отнюдь. Будут травмы, удаления, всякие сборы и проч и проч.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 17:52
Началось
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:16
Фримпонга купили как замену Трента.
и он сломался сразу. как и Джо Гомес.
Собослаи то ли правым защитником ставить?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 