Махачкалинское «Динамо» готово подписать Фёдора Смолова

вчера, 17:45

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что хотел бы видеть в своём клубе нападающего Фёдора Смолова.

Очень хотел бы пригласить Смолова в «Динамо» Махачкала. Федор очень талантливый человек и футболист, сейчас он выпускает какие-то видеоролики, например, совместно с Карпиным. Так что очень интересно было бы его увидеть у нас.

Через вас передаю Смолову привет и приглашение посетить Дагестан. Но, может, он не захочет играть у нас. Можно его пригласить в Дагестан, а там будет видно.

Вообще, Смолов может усилить любую команду РПЛ, но только, допустим, не все 90 минут, а 20 или 30. Приедет он к нам в гости, а там поговорим.

Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 18:43
Один раз,Смолов отправил Анжи в пердив,коснувшись мяча,и так катившегося в ворота.Как бы,с Динамо не произошло,что то такое!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:31
Что за блажь? Не ожидал такого от Динамо...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:23
Кроме пиара ничего хорошего . А ещё то что он творит в кафешках , у него в Дагестане точно не прокатит .
Гость
