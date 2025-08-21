Махачкалинское «Динамо» готово подписать Фёдора Смолова

Президент махачкалинского «Динамо» заявил, что хотел бы видеть в своём клубе нападающего .

Очень хотел бы пригласить Смолова в «Динамо» Махачкала. Федор очень талантливый человек и футболист, сейчас он выпускает какие-то видеоролики, например, совместно с Карпиным. Так что очень интересно было бы его увидеть у нас.

Через вас передаю Смолову привет и приглашение посетить Дагестан. Но, может, он не захочет играть у нас. Можно его пригласить в Дагестан, а там будет видно.