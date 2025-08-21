«Барселона» ищет наследника Левандовского. Клуб без денег составляет список покупок

У каталонцев губа не дура.
Сегодня у центрального форварда «Барселоны» Левандовского день рождения, поляку исполнилось 37 лет. Он на полгода моложе, чем Луис Суарес, который рассуждает о завершении карьеры одновременно с Месси. Левандовски в прекрасной физической форме, ведь его тренирует жена Анна – она окончила Варшавский университет, супруга игрока является дипломированным инструктором. Но шикарная физическая подготовка не мешает констатировать, что Левандовски блестит на солнышке мышцами, но не бежит как раньше. «Барселоне» понадобится центрфорвард, а Флик составляет список. Начнем с доступных вариантов, если за год не найдут денег, и перейдем к тяжеловесам.
Рэшфорд и Торрес мечтают об основе
Левандовски в отличных отношениях с детишками из Ла Масии, но его эгоистичный стиль игры – Роберт почти не делится мячом – влияет на результативность Ямаля. В новом сезоне Ламин хочет забивать чаще, он не откажется от щедрых напарников. Давид Вилья и Луис Суарес показали, что центральные форварды в «Барселоне» могут делиться мячом и оставаться результативными. А Ибрагимович показал, как не стоит играть за каталонцев. Ямаль не равен Месси по статусу, но у испанца растет эго. А Левандовски стареет, ему чаще нужен отдых. Для этого в заявке есть Ферран Торрес – «зять» Луиса Энрике. Дочь тренера и девушка форварда занимается конным спортом, то есть вряд ли Торрес согласен покинуть Испанию.
Ферран готовится бросить вызов Левандовскому в центре атаки, а рядом появился хулиган Рэшфорд. Маркус пока не понимает, что в «Барселоне» надо играть на других скоростях, но со временем англичанин, если его не отвлекут ночные клубы и испанские женщины, заберет часть игрового времени слева и в центре атаки. Левандовского будут беречь ради решающих стадий Лиги чемпионов, но вряд ли «Барселоне» стоит входить в первый сезон без Роберта только с нападающими уровня Торреса и Рэшфорда. Они хороши как подмена, но даже в своих национальных сборных проигрывали борьбу двум немолодым форвардам — Морате и Кейну. К слову, о Харри...
Кейн не прочь сыграть в Эль Класико
Следующим летом Кейна можно забрать за 65 млн евро. Время от времени в немецкой прессе появляются слухи, что Харри покинет «Баварию». Причина в том, что угрюмые немцы считают 32-летнего нападающего «слишком старым». Шли разговоры о покупке долговязого Вольтемаде из «Штутгарта». Швабы потребовали 100 млн евро, сорвав сделку. Кейн забил в ворота «Штутгарта» в финале Суперкубка Германии и выиграл новый трофей, а его коллега по амплуа Вольтемаде наблюдал, как «Баварии» вручают медали и кубок. Кейн счастлив в «Баварии», но счастлива ли его семья в Мюнхене? Дети и жена привыкли к шумному Лондону, а немецкий город другой. Друзья остались в Англии, куда Кейн вряд ли вернется, ведь не хочет играть против «Тоттенхэма». Надо искать более интересный город для семьи, ведь Харри важно мнение близких. Кейн хочет выиграть Лигу чемпионов. После попытки с «Баварией» он может сменить одного классического фаворита на другого.
Кейн на целых пять лет моложе, чем Левандовски. Для «Баварии» англичанин, быть может, уже старый, а для каталонцев — в самый раз. Успех Роберта показывает, что «девятка» из Мюнхена сможет заиграть в Испании. Из-за возраста и контракта с «Баварией» всего до лета 2027 года стоимость трансфера Кейна будет снижаться. Для «Барселоны» этот вариант может стать приоритетным. Испанцы будут ориентироваться на успех Левандовского и соблазнят Кейна шансом сыграть с Рафиньей и Ямалем в Эль-Класико. Рэшфорд к тому времени освоится и расскажет бывшему напарнику по сборной Англии о жизни в роскошной Барселоне.
Альварес и Холанд – форварды мечты
Время от времени некоторым людям снятся кошмары, когда нечто травматичное приближается, а человек во сне не может пошевелиться. Учёные объясняют это специальными сигналами от мозга, которые парализуют мышцы тела во время фазы быстрого сна. Именно в этот момент человек видит самые яркие сновидения. Мозг защищает тело от резких движений и опасного лунатизма, когда люди могут ходить во время сна. Вот этот паралич отражается в сновидениях. Предполагается, что Флик и Лапорта могут оказаться в похожем кошмаре, когда опасность приближается — не получится найти достойную замену Левандовскому, а финансовый паралич не отпускает. Когда у клуба нет денег, сложно найти прекрасного центрального форварда. Такие футболисты стоят неприлично много, особенно сейчас, когда всегда можно отправить центрального нападающего в команду из АПЛ. Кейн может отказаться от перехода в «Барселону». Или немцы сорвут сделку, подняв ценник. Лапорта будет запускать слухи о переговорах с Альваресом и Холландом, но это всё равно, что говорить, что каталонцы интересуются Александром Исаком. Прицениваться никто не запретит, но у «Барселоны» пустые карманы, и ситуация лишь ухудшается.
Без продажи парочки ценных футболистов у клуба не будет трансферного бюджета. Даже если вычесть из расходов зарплату Левандовского, который получает больше, чем Мбаппе, не хватит денег на подписание форварда «Атлетико» Альвареса или нападающего «Манчестер Сити» Холанда. Флик понимает, насколько важен будущий сезон – надо не потерять раздевалку, где собрались сложные персонажи. Тренеру важно усилить оборону и далеко забраться в Лиге чемпионов. Только если «Барселона» заработает много денег до весны, после чемпионата мира в Северной Америке они смогут вести переговоры с нападающими уровня Альвареса и Холанда. Речь идет о разных стилях игры. Хулиан кажется футболистом для «Барселоны», а Эрлинг похож на громилу Левандовского по подходу, он тоже эгоистичный и отрешенный от команды форвард. Посмотрим на итог поисков наследника Левандовского, ведь понятно, что процесс будет сложным. С деньгами «Барселона» могла предложить Холанду после нескольких лет в АПЛ соперничество с Мбаппе. А пока, даже если норвежец согласится, шейхи из «Манчестер Сити» сорвут переговоры, запросив 200 млн евро. Или Холанда заберет «Реал» – это логичный шаг после продажи Винисиуса.
он топовый футболист с развитыми качествами.
может сыграть на любом месте в атаке, забивать и создавать голы.
еще 2 года назад, когда аргентинец был игроков МанСити,
его клаусула об отступных была 50 млн евро.
вместо этой сделки Лапорта зачем то покупает Витора Роке.
теперь ценник многкратно вырос, да и Атлетико вряд ли продаст Альвареса.
однако каталонскому клубу по любому надо стремиться усилить более слабые и уязвимые позиции, это чтобы в дальнейшем создать новую великую династию под руководством Ханси Флика.
