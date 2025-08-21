«Барселона» ищет наследника Левандовского. Клуб без денег составляет список покупок

1755789611

сегодня, 18:20

У каталонцев губа не дура.

Сегодня у центрального форварда «Барселоны» Левандовского день рождения, поляку исполнилось 37 лет. Он на полгода моложе, чем Луис Суарес, который рассуждает о завершении карьеры одновременно с Месси. Левандовски в прекрасной физической форме, ведь его тренирует жена Анна – она окончила Варшавский университет, супруга игрока является дипломированным инструктором. Но шикарная физическая подготовка не мешает констатировать, что Левандовски блестит на солнышке мышцами, но не бежит как раньше. «Барселоне» понадобится центрфорвард, а Флик составляет список. Начнем с доступных вариантов, если за год не найдут денег, и перейдем к тяжеловесам.

Рэшфорд и Торрес мечтают об основе

Левандовски в отличных отношениях с детишками из Ла Масии, но его эгоистичный стиль игры – Роберт почти не делится мячом – влияет на результативность Ямаля. В новом сезоне Ламин хочет забивать чаще, он не откажется от щедрых напарников. Давид Вилья и Луис Суарес показали, что центральные форварды в «Барселоне» могут делиться мячом и оставаться результативными. А Ибрагимович показал, как не стоит играть за каталонцев. Ямаль не равен Месси по статусу, но у испанца растет эго. А Левандовски стареет, ему чаще нужен отдых. Для этого в заявке есть Ферран Торрес – «зять» Луиса Энрике. Дочь тренера и девушка форварда занимается конным спортом, то есть вряд ли Торрес согласен покинуть Испанию.

Ферран готовится бросить вызов Левандовскому в центре атаки, а рядом появился хулиган Рэшфорд. Маркус пока не понимает, что в «Барселоне» надо играть на других скоростях, но со временем англичанин, если его не отвлекут ночные клубы и испанские женщины, заберет часть игрового времени слева и в центре атаки. Левандовского будут беречь ради решающих стадий Лиги чемпионов, но вряд ли «Барселоне» стоит входить в первый сезон без Роберта только с нападающими уровня Торреса и Рэшфорда. Они хороши как подмена, но даже в своих национальных сборных проигрывали борьбу двум немолодым форвардам — Морате и Кейну. К слову, о Харри...

Кейн не прочь сыграть в Эль Класико

Следующим летом Кейна можно забрать за 65 млн евро. Время от времени в немецкой прессе появляются слухи, что Харри покинет «Баварию». Причина в том, что угрюмые немцы считают 32-летнего нападающего «слишком старым». Шли разговоры о покупке долговязого Вольтемаде из «Штутгарта». Швабы потребовали 100 млн евро, сорвав сделку. Кейн забил в ворота «Штутгарта» в финале Суперкубка Германии и выиграл новый трофей, а его коллега по амплуа Вольтемаде наблюдал, как «Баварии» вручают медали и кубок. Кейн счастлив в «Баварии», но счастлива ли его семья в Мюнхене? Дети и жена привыкли к шумному Лондону, а немецкий город другой. Друзья остались в Англии, куда Кейн вряд ли вернется, ведь не хочет играть против «Тоттенхэма». Надо искать более интересный город для семьи, ведь Харри важно мнение близких. Кейн хочет выиграть Лигу чемпионов. После попытки с «Баварией» он может сменить одного классического фаворита на другого.

Кейн на целых пять лет моложе, чем Левандовски. Для «Баварии» англичанин, быть может, уже старый, а для каталонцев — в самый раз. Успех Роберта показывает, что «девятка» из Мюнхена сможет заиграть в Испании. Из-за возраста и контракта с «Баварией» всего до лета 2027 года стоимость трансфера Кейна будет снижаться. Для «Барселоны» этот вариант может стать приоритетным. Испанцы будут ориентироваться на успех Левандовского и соблазнят Кейна шансом сыграть с Рафиньей и Ямалем в Эль-Класико. Рэшфорд к тому времени освоится и расскажет бывшему напарнику по сборной Англии о жизни в роскошной Барселоне.

Альварес и Холанд – форварды мечты

Время от времени некоторым людям снятся кошмары, когда нечто травматичное приближается, а человек во сне не может пошевелиться. Учёные объясняют это специальными сигналами от мозга, которые парализуют мышцы тела во время фазы быстрого сна. Именно в этот момент человек видит самые яркие сновидения. Мозг защищает тело от резких движений и опасного лунатизма, когда люди могут ходить во время сна. Вот этот паралич отражается в сновидениях. Предполагается, что Флик и Лапорта могут оказаться в похожем кошмаре, когда опасность приближается — не получится найти достойную замену Левандовскому, а финансовый паралич не отпускает. Когда у клуба нет денег, сложно найти прекрасного центрального форварда. Такие футболисты стоят неприлично много, особенно сейчас, когда всегда можно отправить центрального нападающего в команду из АПЛ . Кейн может отказаться от перехода в «Барселону». Или немцы сорвут сделку, подняв ценник. Лапорта будет запускать слухи о переговорах с Альваресом и Холландом, но это всё равно, что говорить, что каталонцы интересуются Александром Исаком. Прицениваться никто не запретит, но у «Барселоны» пустые карманы, и ситуация лишь ухудшается.