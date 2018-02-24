Испания. Примера 2017/2018

«Барселона» больше не интересуется Фекиром и Ауаром

24 февраля 2018, 03:58

«Барселона» прекратила работу над трансферами полузащитников «Лиона» Набиля Фекира и Хуссема Ауара, информирует источник.

Отмечается, что каталонский клуб принял такое решение по Фекиру по той причине, что в команде и так собрана большая группа атакующих футболистов, даже без учёта будущего приезда бразильца Артура. Что касается Ауара, руководство сине-гранатовых полагает, что 19-летний игрок пока ещё не готов к такому переходу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в подписании 16-летнего форварда «Лиона» Виллема Геббельса.

Все комментарии
вячеслав остапенко
24 февраля 2018 в 06:35
Я думаю это правильное решение руководство Барселоны
