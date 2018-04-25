  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Сербия. Суперлига
  • Товарищеские матчи. Сборные
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.63.32.95
22:05 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.6545.1
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 1:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.143.3

Египтянин Эль-Ненни не сыграет за «Арсенал» в этом сезоне, но вернется к ЧМ-2018

вчера, 19:27

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни вряд ли еще выйдет на поле в этом сезоне на клубном уровне, однако должен успеть восстановиться к чемпионату мира. Об этом сообщил главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

«У Эль-Ненни мало шансов снова сыграть за „Арсенал“ в этом сезоне. Я думаю, он сможет помочь сборной Египта на чемпионате мира, а нашему клубу уже нет».

Эль-Ненни травмировался в игре с «Вест Хэмом» (4:1).

Напомним, что сборная Египта является соперником команды России по группе на ЧМ-2018.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Окслейд-Чемберлен повредил связки колена и пропустит ЧМ-2018
Вчера, 20:46 11
Стротман и Перотти получили травмы в матче с «Ливерпулем»
Вчера, 18:54 0
Окслейд-Чемберлен получил травму в матче с «Ромой»
24 апреля 2
Алаба рискует пропустить матч с «Реалом»
24 апреля 6
Кьеллини получил повреждение подколенного сухожилия
23 апреля 14
У Бильи диагностирован перелом двух поперечных отростков позвонка поясничного отдела
22 апреля 2
Обсудить
Все комментарии
Truly
Truly
вчера в 22:03
Так что рано радовались.
Kerri
Kerri
вчера в 20:56
Здоровья ему!
nnb199O
nnb199O
вчера в 20:20
Здоровья, к чм. должен вернутся в строй.
Zimmer
Zimmer
вчера в 19:49
К главному турниру будет готов.
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 19:29
Ну это хорошая новость для сборнай Египта и плохая для сборнай России)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100