Египтянин Эль-Ненни не сыграет за «Арсенал» в этом сезоне, но вернется к ЧМ-2018

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни вряд ли еще выйдет на поле в этом сезоне на клубном уровне, однако должен успеть восстановиться к чемпионату мира. Об этом сообщил главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

«У Эль-Ненни мало шансов снова сыграть за „Арсенал“ в этом сезоне. Я думаю, он сможет помочь сборной Египта на чемпионате мира, а нашему клубу уже нет».

Эль-Ненни травмировался в игре с «Вест Хэмом» (4:1).

Напомним, что сборная Египта является соперником команды России по группе на ЧМ-2018.