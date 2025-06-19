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Глава РПЛ — о календаре на новый сезон: «Работа почти закончена»

вчера, 22:56

Президент Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) Александр Алаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что календарь на сезон 2025/26 будет опубликован в скором времени.

Первый тур нового сезона запланирован на 18–21 июля. В прошлом году календарь был опубликован 20 июня.

В ближайшее время мы опубликуем календарь. Работа почти закончена, ставили ориентир за месяц до старта. Я всегда говорил, что в случае с календарём важна не скорость, а качество. Мы нашли сбалансированный вариант, проходим финальное согласование.

Учтена ли ситуация с закрытыми аэропортами? Надо отдать должное футболистам и клубам, я не представляю, как футболисты живут в таком режиме три года. Мы всегда стараемся давать лишний день командам, которые приезжают на футбол. Надеюсь, ограничения будут сняты, но мы их учитываем при составлении календаря.

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Все комментарии
j4yx65qummna
j4yx65qummna
сегодня в 05:51
"Работа почти закончена" - заявили в РПЛ.
"Рано расслабились" - ответили в "Торпедо".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:46
Не знаю что там особенного...
Но...Сто пудов чемп закончится матчем Краснодар-Динамо....как два предыдущих сезона...)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:38
"Работа почти закончена" - Полностью закончите - тогда и рапортуйте! - чего дёргаться...)
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