Глава РПЛ — о календаре на новый сезон: «Работа почти закончена»

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вчера, 22:56

Президент Российской Премьер‑Лиги ( РПЛ ) в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что календарь на сезон 2025/26 будет опубликован в скором времени.

Первый тур нового сезона запланирован на 18–21 июля. В прошлом году календарь был опубликован 20 июня.