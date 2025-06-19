Глава РПЛ — о календаре на новый сезон: «Работа почти закончена»

Президент Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) Александр Алаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что календарь на сезон 2025/26 будет опубликован в скором времени.
Первый тур нового сезона запланирован на 18–21 июля. В прошлом году календарь был опубликован 20 июня.
В ближайшее время мы опубликуем календарь. Работа почти закончена, ставили ориентир за месяц до старта. Я всегда говорил, что в случае с календарём важна не скорость, а качество. Мы нашли сбалансированный вариант, проходим финальное согласование.
Учтена ли ситуация с закрытыми аэропортами? Надо отдать должное футболистам и клубам, я не представляю, как футболисты живут в таком режиме три года. Мы всегда стараемся давать лишний день командам, которые приезжают на футбол. Надеюсь, ограничения будут сняты, но мы их учитываем при составлении календаря.
"Рано расслабились" - ответили в "Торпедо".
"Рано расслабились" - ответили в "Торпедо".
Но...Сто пудов чемп закончится матчем Краснодар-Динамо....как два предыдущих сезона...)))
Но...Сто пудов чемп закончится матчем Краснодар-Динамо....как два предыдущих сезона...)))