В МИД Венгрии ответили, когда может пройти матч со сборной России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал источнику о возможном проведении товарищеского матча со сборной России по футболу.

Надеюсь, что спорт соединится. Также я верю, что в каждом виде спорта атлеты смогут принимать участие на основе именно спортивных результатов и достижений, а не геополитических моментов. Сейчас мы видим, что был сделан существенный шаг вперёд, потому что российские пловцы участвовали в чемпионате мира в 2024 году. Российские дзюдоисты принимают участие в чемпионате мира, который проходит в Будапеште. Надеюсь, что в футболе такое тоже будет возможно. В настоящий момент Белоруссия использует стадионы Венгрии в качестве домашних, так как они не отстранены, но не могут проводить матчи у себя в стране.

Надеемся, что с таким подходом Россия тоже сможет вернуться на международную арену. Когда это случится, мы начнём переговоры о возможном проведении матча между сборными России и Венгрии.