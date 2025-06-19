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В МИД Венгрии ответили, когда может пройти матч со сборной России

вчера, 17:59

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал источнику о возможном проведении товарищеского матча со сборной России по футболу.

Надеюсь, что спорт соединится. Также я верю, что в каждом виде спорта атлеты смогут принимать участие на основе именно спортивных результатов и достижений, а не геополитических моментов. Сейчас мы видим, что был сделан существенный шаг вперёд, потому что российские пловцы участвовали в чемпионате мира в 2024 году. Российские дзюдоисты принимают участие в чемпионате мира, который проходит в Будапеште. Надеюсь, что в футболе такое тоже будет возможно. В настоящий момент Белоруссия использует стадионы Венгрии в качестве домашних, так как они не отстранены, но не могут проводить матчи у себя в стране.

Надеемся, что с таким подходом Россия тоже сможет вернуться на международную арену. Когда это случится, мы начнём переговоры о возможном проведении матча между сборными России и Венгрии.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:31, ред.
Пару человек уже видели рака свистящего на горе
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:10
Венгрия 🇭🇺 в своём желании провести матч со сборной России преследует свои экономические интересы. Ей нужны дешёвые российские энергоносители. Ради этого Орбан будет танцевать, как медведь под бубен на базаре. Все правильно, он делает это ради своей страны.
Гость
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