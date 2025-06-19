Агапов вернулся из «Пари НН» в ЦСКА

«Пари НН» объявил об уходе защитника Ильи Агапова по причине завершения арендного соглашения.
Игрок зимой перешёл в нижегородскую команду из ЦСКА. В её составе он провёл шесть матчей, сделав одну результативную передачу.
«Пари НН» объявил об уходе защитника Ильи Агапова по причине завершения арендного соглашения.
Игрок зимой перешёл в нижегородскую команду из ЦСКА. В её составе он провёл шесть матчей, сделав одну результативную передачу.
Защитник не плохой, в ЦСКА у него нет перспектив ( велика конкуренция )
В крайнем случае, будет аренда в другой клуб. Удачи Илье.
Защитник не плохой, в ЦСКА у него нет перспектив ( велика конкуренция )
В крайнем случае, будет аренда в другой клуб. Удачи Илье.