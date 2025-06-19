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Агапов вернулся из «Пари НН» в ЦСКА

вчера, 18:22

«Пари НН» объявил об уходе защитника Ильи Агапова по причине завершения арендного соглашения.

Игрок зимой перешёл в нижегородскую команду из ЦСКА. В её составе он провёл шесть матчей, сделав одну результативную передачу.

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Все комментарии
ykrd3g9jkwar
ykrd3g9jkwar
вчера в 23:11
Может вместо лавки пойдёт куда играть в другое место?
47ddtc5rv8eg
47ddtc5rv8eg
вчера в 22:09
Вернулся на вечную лавку.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:05
Судя по всему, претендентов на Агапова нет совсем... Иначе бы его агент уже рассказывал о многих клубах, не представляющие себе жизни без Ильи. А что же Агапов? Я думаю, как игрок, он закончился. Но на жизнь молодой человек себе заработал.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:55
Истёк срок аренды.
Защитник не плохой, в ЦСКА у него нет перспектив ( велика конкуренция )
В крайнем случае, будет аренда в другой клуб. Удачи Илье.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:25
Блуждающий защитник Москва-Горький...
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