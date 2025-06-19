Сборная РФС Карпина уступила команде Росконгресса Мостового в гала-матче

Сборная Росконгресса со счётом 3:2 одержала победу над командой Российского футбольного союза в гала-матче, который прошёл в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Встреча прошла на стадионе «Петровский» и была посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Игра стала частью мемориальной программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!»
В составе сборной РФС выступили представители шоу-бизнеса, медиапространства, легенды футбола и отечественного спорта. Тренером был Валерий Карпин. Команду Росконгресса представили члены правительства РФ, представители органов исполнительной власти и бизнеса, её возглавил Александр Мостовой.
В составе РФС дубль сделал Андрей Аршавин.
Опять нет повода не выпить!
Не того тренера выбрало Динамо
У царя в команде даже 61-летний любитель гол забил.
Прокачал Мостовой мужика до нужных скиллов.
А Карпин уповал только на магию Аршавина, а командную игру так и не поставил.
Опять нет повода не выпить!
Не того тренера выбрало Динамо
У царя в команде даже 61-летний любитель гол забил.
Прокачал Мостовой мужика до нужных скиллов.
А Карпин уповал только на магию Аршавина, а командную игру так и не поставил.