Сборная РФС Карпина уступила команде Росконгресса Мостового в гала-матче

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вчера, 23:59

Сборная Росконгресса со счётом 3:2 одержала победу над командой Российского футбольного союза в гала-матче, который прошёл в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Встреча прошла на стадионе «Петровский» и была посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Игра стала частью мемориальной программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!»

В составе сборной РФС выступили представители шоу-бизнеса, медиапространства, легенды футбола и отечественного спорта. Тренером был . Команду Росконгресса представили члены правительства РФ , представители органов исполнительной власти и бизнеса, её возглавил .