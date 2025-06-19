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Сборная РФС Карпина уступила команде Росконгресса Мостового в гала-матче

вчера, 23:59

Сборная Росконгресса со счётом 3:2 одержала победу над командой Российского футбольного союза в гала-матче, который прошёл в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Встреча прошла на стадионе «Петровский» и была посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Игра стала частью мемориальной программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!»

В составе сборной РФС выступили представители шоу-бизнеса, медиапространства, легенды футбола и отечественного спорта. Тренером был Валерий Карпин. Команду Росконгресса представили члены правительства РФ, представители органов исполнительной власти и бизнеса, её возглавил Александр Мостовой.

В составе РФС дубль сделал Андрей Аршавин.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 12:35, ред.
Экономический форум... Наши похвалились роботом о двух руках и двух ногах, который только и мог, что бегать от одного посетителя к другому. Роботом, который уже лет тридцать ржавеет на свалках в США. Позорники.
Old16
Old16
сегодня в 12:32
Мостовой великий тренер
112910415
112910415
сегодня в 06:04
грандиозная битва ! )
протон
протон
сегодня в 00:41
Это знак божий. Грядёт, ох грядёт назначение!
Опять нет повода не выпить!
Не того тренера выбрало Динамо
У царя в команде даже 61-летний любитель гол забил.
Прокачал Мостовой мужика до нужных скиллов.
А Карпин уповал только на магию Аршавина, а командную игру так и не поставил.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:15
Ждем комментариев от Царя
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:06
Конечно уступишь тут - Команда Мостового состояла сплошь из одних " тяжеловесов"...)))
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