Собрание РПЛ проголосовало за поправку о не прошедших лицензирование клубах

Президент Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) Александр Алаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что клубы на общем собрании лиги проголосовали за поправки, по которым не прошедшая лицензирование команда перестаёт быть участником турнира и опускается на последнее место.
16 июня Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что бюро исполкома утвердило состав участников РПЛ на сезон‑2025/26, «Пари НН» примет участие в чемпионате, несмотря на проигрыш «Сочи» в стыковых матчах за право выступить в высшем дивизионе. Ранее РПЛ объявила, что большинство клубов лиги проголосовали за то, чтобы рекомендовать РФС включить нижегородцев в список участников следующего сезона вместо не прошедших лицензирование «Химок».
Как оценивает решение РФС оставить «Пари НН»
Сомнений не было. Но ситуация, как я и говорил, плохая. И в этом виноваты функционеры. Когда в кабинете решается, кто где играет, ситуация плохая. Но оставить «Пари НН» было единственным решением, которое могло быть.
Сегодня общее собрание РПЛ проголосовало за поправку, о которой я говорил раньше, что не прошедшая лицензирование команда перестаёт быть участником лиги и опускается на 16‑е место. Надеюсь, коллеги в РФС нас поддержат.