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Собрание РПЛ проголосовало за поправку о не прошедших лицензирование клубах

вчера, 21:49

Президент Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) Александр Алаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что клубы на общем собрании лиги проголосовали за поправки, по которым не прошедшая лицензирование команда перестаёт быть участником турнира и опускается на последнее место.

16 июня Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что бюро исполкома утвердило состав участников РПЛ на сезон‑2025/26, «Пари НН» примет участие в чемпионате, несмотря на проигрыш «Сочи» в стыковых матчах за право выступить в высшем дивизионе. Ранее РПЛ объявила, что большинство клубов лиги проголосовали за то, чтобы рекомендовать РФС включить нижегородцев в список участников следующего сезона вместо не прошедших лицензирование «Химок».

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Сомнений не было. Но ситуация, как я и говорил, плохая. И в этом виноваты функционеры. Когда в кабинете решается, кто где играет, ситуация плохая. Но оставить «Пари НН» было единственным решением, которое могло быть.

Сегодня общее собрание РПЛ проголосовало за поправку, о которой я говорил раньше, что не прошедшая лицензирование команда перестаёт быть участником лиги и опускается на 16‑е место. Надеюсь, коллеги в РФС нас поддержат.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 11:56
В РФС сидят полные ИДИОТЫ!!!
38s5sx65yqsz
38s5sx65yqsz
сегодня в 03:28
Логично. Хорошо, что приняли
drug01
drug01
вчера в 22:01
Почему все против Химок???
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:00
"Надеюсь, коллеги в РФС нас поддержат" - Ну это теперь как они проголосуют...)))
протон
протон
вчера в 21:59
Надеюсь, в этой поправке учли, что будет, если 2 клуба не пройдут лицензирование. А то потом будут как дурачки сидеть и думать, что же делать. 16-е место одно, а клуба два. Кого из них опускать на 16-е место и что делать с другим.
Гость
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