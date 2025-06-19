Собрание РПЛ проголосовало за поправку о не прошедших лицензирование клубах

1750358997

вчера, 21:49

Президент Российской Премьер‑Лиги ( РПЛ ) в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что клубы на общем собрании лиги проголосовали за поправки, по которым не прошедшая лицензирование команда перестаёт быть участником турнира и опускается на последнее место.

16 июня Российский футбольный союз ( РФС ) сообщил, что бюро исполкома утвердило состав участников РПЛ на сезон‑2025/26, «Пари НН» примет участие в чемпионате, несмотря на проигрыш «Сочи» в стыковых матчах за право выступить в высшем дивизионе. Ранее РПЛ объявила, что большинство клубов лиги проголосовали за то, чтобы рекомендовать РФС включить нижегородцев в список участников следующего сезона вместо не прошедших лицензирование «Химок».