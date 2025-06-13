Задача Карпина в «Динамо» – завоевать трофей. Важно улучшить игру в защите и сохранить лидера

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вчера, 18:40

Впереди любопытное сотрудничество.

Валерий Георгиевич не одержим работой, но расслабленность наставника не всегда работает против его команд. Разница между «Ростовом» и «Динамо» в финансовых возможностях и амбициях клубов, поэтому в Москве отдохнувший Карпин будет любопытным участником будущего сезона в РПЛ и Кубке страны. Для наставника это последняя попытка показать себя в команде, которая сражается за чемпионство. В тренерской юности Карпин не завоевал «золото» с вечно проблемным «Спартаком», а теперь он намного опытнее. В «Динамо», где влиятельным остается директор Бувач, работавший раньше на Клоппа, у Валерия Георгиевича будет поддержка. Но всю грязную тактическую работу надо сделать самому. Задач немало, хотя пока не было официального оглашения о контракте. Зато есть фотография Карпина с футболкой клуба в окружении директоров «Динамо».

Определиться с первым номером

Лунёв шутил, что хотел бы увидеть в «Динамо» Юргена Клоппа, а получил Валерия Карпина. А кто будет в штабе? Сватали тренеров «Ростова» в Москву, но южане отрицают уход Альбы, Онопко и Кафанова. Раньше наставник вратарей сборной России возился с голкиперами, а теперь самому Карпину надо подумать, хватит ли Лунёва для чемпионской борьбы? Опытный голкипер вытеснил на скамейку Лещука, но только шикарная работа вратаря может сделать «Динамо» первой командой будущего сезона в РПЛ . У «первых номеров» при Личке были разовые ошибки, которые дорого обходились команде, но ещё важнее, что Лунёв и Лещук не управляли защитой. Не все голкиперы хорошие организаторы. Карпин в прошлом сезоне не нашел идеального вратаря для «Ростова», в «Динамо» тоже нужно хорошенько оценить форму двух известных голкиперов.

Попробовать сохранить плеймейкера

Фанаты «Динамо» назвали Бителло лучшим игроком команды в прошлом сезоне. Гладышев раскрылся ближе к концу сезона, а Тюкавин надолго вылетел из-за травмы. Остальные футболисты не отработали настолько ярко как бразилец. При этом с атакующим хавбеком были серьезные проблемы. Бителло отказался вернуться в состав после каникул в Бразилии, пытался уйти в одну из команд на родине. Трансфер сорвался, Бувач угрожал игроку жалобой в ФИФА , футболист сыграл в РПЛ в новом году. Выступил как профессионал, но пока непонятно отношение Бителло к идее остаться в «Динамо» ещё на сезон. Зависит не только от приглашений в другие клубы, но также от планов Карпина на Карраскаля. Если уйдёт Хорхе, тогда у москвичей станет на одного мастера последних пасов и ударов меньше, и ценность Бителло вырастет. В идеале надо сохранять «десятку» в основе команды.

Найти нового лидера обороны

Защитники «Динамо», кроме новичка Касереса, выходят на поле обреченными на пропущенные мячи. Парагваец тоже ошибался, но в нем есть необходимая для победителей спортивная агрессия. А многочисленные напарники играли иначе. Бальбуэна медлил, Фернандес слева смотрелся лучше, чем в центре обороны. Маричаль тоже играл на разных позициях, но универсальность не равна стабильности. У Скопинцева слева и Дасы справа были серьезные проблемы в самых сложных поединках. Им проще атаковать, чем обороняться, особенно Дмитрию. В итоге Карпину нужно найти нового лидера обороны. Кандидат на поверхности – Максим Осипенко из «Ростова», но опытный защитник интересует другие клубы РПЛ . Карпину, скорее всего, придется найти не только правого центрального защитника, но также ознакомиться с кандидатурами на левый фланг обороны. Тренер не всегда ладил со Скопинцевым раньше.

Сохранить настройки в нападении

Личку можно критиковать за отсутствие конечного результата – не выиграли Кубок России или РПЛ , но Марцел не ухудшил игру «Динамо». Когда говорим об атакующих показателях, то московская команда была среди лидеров, а по многим параметрам опережала всех, даже «Краснодар» и «Зенит». Будь их оборона такой успешной, как линия нападения, то в чемпионской гонке остались бы три команды. Кроме очевидного – сохранения Бителло, важно дождаться успешного возвращения Тюкавина после травмы и попробовать зафиксировать форму Гладышева, который порадовал Карпина покером в ворота сборной Беларуси. Ярослав заиграл во взрослый футбол, хотя у всех игроков нападения «Динамо» есть проблемы с реализацией моментов. Причем это странная хворь, которая появляется и проходит в случайном порядке. У «Динамо» классные показатели реализации в целом, но в важных матчах допускали неожиданные промахи.

Лучше изучать соседей в таблице

Футболисты «Динамо» в последнем туре проиграли «Краснодару», а до этого уступали ЦСКА и «Локомотиву». И со «Спартаком» в первом круге отыгрались в добавленное время в меньшинстве. Анализ соперников в кубковых матчах и решающих поединках РПЛ не приводил к серии побед над соседями в таблице. Была ничья с «Зенитом», а на старте сезона обыграли «Локомотив», но те результаты не говорят о последовательности тренерского штаба и футболистов. «Динамо» Карпина будет отличаться от «Динамо» Лички, даже если не пойдут на кардинальные перемены, вроде игры по схеме с тремя защитниками. Тактические перестройки позволяют создать продвинутую версию привычного старательного и атакующего «Динамо». Карпин пришел, чтобы привнести баланс в игру, ведь стабильности сильно не хватало. Многие осечки «Динамо» были невероятно обидными и не всегда вытекали из результатов прошлых туров.

Личка потерял 8 очков против аутсайдеров за счет ничьих. Если бы чех набрал дежурные баллы, то к финальному туру «Краснодар» и «Динамо» подошли бы с 64 пунктами в таблице у каждой из команд. Москвичи были близки к борьбе за титул, но не хватило надежной обороны и внимания к деталям. Наверное, тренеру Личке не хватило класса, если сокращать анализ сезона до одного предложения. А Карпин должен продемонстрировать мотивацию, которая в «Ростове» была не всегда. Валерий Георгиевич должен понять задачу: хотя много достойных конкурентов, «Динамо» не нужен очередной просто результативный сезон, клубу нужна удачная борьба за кубки.