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Гол Месси помог «Интер Майами» обыграть «Порту» в матче Клубного ЧМ

сегодня, 00:00
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами2 : 1Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

«Интер Майами» одержал победу над «Порту» в матче 2-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (2:1).

На 8-й минуте португальская команда открыла счёт — пенальти реализовал Саму Омородион. На 47-й клуб из Флориды отыгрался усилиями Теласко Сеговиа. Второй мяч американской команды забил Лионель Месси на 54-й.

«Интер Майами» занимает 2-е место в Группе А (4 очка). «Порту» идёт 3-м (один балл).

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 11:19, ред.
Гениальный по замыслу удар. Бил в тот угол, ближе к которому стоял вратарь. Всё рассчитал, мерзавец: что голкипер, предположив, что он будет наносить удар в противоположный, незащищённый угол, сместит центр тяжести в его сторону и тем самым окажется беззащитным. Так и вышло.
Матч живой, по лицам футболистов обеих команд было видно, что хотят выиграть, так что порицания от некоторых пользователей ни одна из команд не заслужила.
Спешу успокоить иронизирующих по поводу получения Месси очередного "ЗМ": не завоюет, спите спокойно. Приз будет вручён другому, не менее достойному.
catal
catal
сегодня в 10:51, ред.
Завтра соберется толпа скандирующая "отдать золотой мяч Месси! он смог забить гол!"
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 10:16
Месси продолжает забивать со штрафных, так может и обойти Жуниньо.
Agamaga005
Agamaga005 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 10:05
Ну да, получать ЗМ за победу на ЧМ, где он стал самым полезным, лучшим игроком - это называется левый.
Остальным тогда за что давать? Родри левый ЗМ, потому что игрок Реала не получил. Детский сад.
Брулин
Брулин
сегодня в 10:01
На 75% вышли, единственный вариант, если Порту проиграет Аль-Ахли и Интер тоже, тогда будут разницу считать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 09:58
ЗМ - такая вещь, которая всё равно найдёт свою левоту.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:47
ЗМ нынче вообще цену потерял. И это всё из-за левых ЗМ арга
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 09:17, ред.
Восторг, который вызвал такой гол у масс, поважней ЗМ.

Из таких мгновений и состоит Жизнь. Если их нет, нет и жизни.
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:17
ЗМ ему !!!
q6pgye8y3rcg
q6pgye8y3rcg
сегодня в 07:12
Даже это уже не сенсация.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:09
Может, умеет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:48
Ещё и ПСЖ проиграл)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
сегодня в 06:48
Они давно заготовили тексты, чтоб насмехаться над Интер Майами и Месси,,, все обломал. И победный гол Лео, и победа Интера.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
сегодня в 06:30
не каждое вино с годами начинает подрывать пуканы, но бывает и такое, особенно если сильно перебродило
jhphdmjept5b
jhphdmjept5b
сегодня в 05:24
Срочно надо выписать дномяре очередной златой мячишко
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:24
Гений есть гений... Всё всем доказано...
112910415
112910415
сегодня в 04:29
Месси ! И больше можно ничего не говорить !
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:37
Как бы его не внесли в список кандидатов на ЗМ
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 01:19
Месси , как старое вино.
С годами только лучше!
Даже в старческом возрасте продолжает забивать и подрывать пуканы своим хейтерам 😂
Capral
Capral
сегодня в 00:34
Смотрел по немецкому TV. После гола пистона комментатор завизжал:"Ich weis nicht, wo mir der Kopf steht"!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:28, ред.
"За что там вообще штрафной поставили? За то, что меська врезалась в спину соперника?"

Тот, кто нарушил правила против Месси наверняка не жалеет об этом. Где он ещё такие удары со штрафных увидит..., да ещё из первого ряда ? Я бы тоже спецом свалил великого Арга, дабы такой голешник лицезреть.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:23
Порту на этом ЧМ ловить нечего. Что это за чёрное дерево у них в нападении стояло? Опозорились перед всем миром, проиграв команде из "полупрофессиональной" Лиги. Меська хорошо воспользовалась подарком от судьи. За что там вообще штрафной поставили? За то, что меська врезалась в спину соперника?
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:21
Спасибо, но это какой-то ужас- не могу успокоиться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну вот, сосед сверху постучал.....
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:18
Спасибо! ...взаимно здоровья)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:17, ред.
Давно так смеялся, еле еле на Клаву попадаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Даже не знаю, можно ли так смеяться на ночь глядя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Маэстро, чтобы Вы мне были Здоровы 300 лет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:14
Ну да. Я поэтому и написал, что его подвиг - штучный случай. )
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:13
Райс свои два уже забил...отстрелялся)...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:11, ред.
Кто ещё умеет бить нынче штрафные ? Нихрена никто. Уйдёт Месси, останется только Райс..., да и то - как штучный случай.

Мне ещё сольный проход Месси понравился на 42-й минуте, где он двоих накрутил с такой скоростью, что я даже тяпнуть не успел.)
alexgurzan
alexgurzan ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:11
Администрация рада, что Вы нашли другой ресурс, но рекламировать эту информацию не нужно, особенно в теге.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:10
Крокодил Гений)...
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