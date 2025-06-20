Гол Месси помог «Интер Майами» обыграть «Порту» в матче Клубного ЧМ

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сегодня, 00:00

«Интер Майами» одержал победу над «Порту» в матче 2-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (2:1).

На 8-й минуте португальская команда открыла счёт — пенальти реализовал Саму Омородион. На 47-й клуб из Флориды отыгрался усилиями Теласко Сеговиа. Второй мяч американской команды забил Лионель Месси на 54-й.

«Интер Майами» занимает 2-е место в Группе А (4 очка). «Порту» идёт 3-м (один балл).