Гол Месси помог «Интер Майами» обыграть «Порту» в матче Клубного ЧМ

«Интер Майами» одержал победу над «Порту» в матче 2-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (2:1).
На 8-й минуте португальская команда открыла счёт — пенальти реализовал Саму Омородион. На 47-й клуб из Флориды отыгрался усилиями Теласко Сеговиа. Второй мяч американской команды забил Лионель Месси на 54-й.
«Интер Майами» занимает 2-е место в Группе А (4 очка). «Порту» идёт 3-м (один балл).
Мне ещё сольный проход Месси понравился на 42-й минуте, где он двоих накрутил с такой скоростью, что я даже тяпнуть не успел.)
Мне ещё сольный проход Месси понравился на 42-й минуте, где он двоих накрутил с такой скоростью, что я даже тяпнуть не успел.)
Тот, кто нарушил правила против Месси наверняка не жалеет об этом. Где он ещё такие удары со штрафных увидит..., да ещё из первого ряда ? Я бы тоже спецом свалил великого Арга, дабы такой голешник лицезреть.
Тот, кто нарушил правила против Месси наверняка не жалеет об этом. Где он ещё такие удары со штрафных увидит..., да ещё из первого ряда ? Я бы тоже спецом свалил великого Арга, дабы такой голешник лицезреть.