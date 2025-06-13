1749795430

вчера, 09:17

Семак одобрил трансфер Даку.

Трансфер хулигана намекает на уход Кассьерры

За год до чемпионата мира колумбийский форвард Кассьерра получит третьего конкурента в «Зените». Александр Соболев пришел прошлым летом за 10 млн евро. Аргентинца Лусиано Гонду подписали на два миллиона дороже. Кассьерра был лучшим снайпером в последнем чемпионском сезоне «Зенита», но прошлый футбольный год ему не удался. Матео откатился по результативности, к нему потеряли интерес скауты приличных клубов из топ-5. Тренерский штаб Семака доверился Соболеву после отказа Тюкавина, а теперь пришли за Даку.

Хулиган Мирлинд близок к переходу «Зениту», что подтвердил глава правления клуба Медведев. Уникальный случай, когда не стали ничего отрицать до официального объявления о переходе. Скауты «Зенита» давно вели Даку, а у Семака в Казани остались давние знакомые, которые могут рассказать ему о поведении албанца за пределами поля и его мотивации продолжать выступления в РПЛ . Даку в «Рубине» устраивало всё, кроме двух вещей – оклада и амбиций. Казанский клуб не претендует на чемпионство и Кубок страны.

Даку переходит в «Зенит», который будет фаворитом в следующем сезоне, особенно на фоне проигранных решающих матчей весной. Кассьерре пора искать новую команду, ведь именно Матео, учитывая подписание другого легионера, пострадает в первую очередь. Выход на поле Соболева развязывает Семаку руки в плане лимита, а колумбийца теперь нет смысла мариновать на скамейке. Четыре центральных форварда – перебор даже для команды с огромным бюджетом. Гонду может сыграть в оттяжке, но и там у Семака много других вариантов.

Форма Соболева не убедила тренеров «Зенита»

В последнее время скауты петербуржцев действуют методом перебора. Раньше собирали людей, способных сыграть слева. В итоге оставили Мостового и Педро, остальных раздали другим клубам. Провели эксперимент со свободным художником. Когда Вендел раздавал голевые передачи, то Глушенков смотрелся здорово, но после травмы руки Максим стал обузой на поле. Если Барриос и новичок Жерсон заиграют в центре поля, то россиянин может остаться в основе в схеме «4-2-3-1», но для модели «4-3-3» нужен третий хавбек.

Даку будет в центре, слева Педро, а справа Луис Энрике. Похоже, такой станет тройка атаки «Зенита» в следующем сезоне. В Санкт-Петербурге знают Мирлинда. Раньше ведущие клубы сомневались в албанском нападающем по двум причинам: характер игрока и стоимость сделки. «Рубин» получит не все деньги, но с учетом подъемных и выплаты агентам трансфер потянет на 10 миллионов евро. Солидная сумма для любого клуба РПЛ , кроме «Зенита». Сам футболист в Санкт-Петербурге рассчитывает на зарплату в размере 2-3 млн евро.

Казани в 26 матчах РПЛ у Даку — 15 голов и 6 ассистов: нападающий показал свои козыри в разных фазах игры. Силовой и резкий форвард мог уйти в элитную лигу, но помешал характер. Так же было и с Александром Соболевым, когда рослый форвард «Спартака» заинтересовал клубы из Серии А. Шомуродов прошёл отбор, а Соболева не утвердили. Даку рассматривают как его будущего конкурента, и не все хотят работать с футболистами в стиле Дзюбы. Семак согласился на Даку, ведь для «Зенита» не удалось найти сильного бразильца в центр нападения.

У коллекционирования игроков немало минусов

Гвардиола и Моуриньо много раз говорили, что самое неприятное в тренерской профессии в больших клубах – постоянно оставлять приличных игроков на скамейке. Коллекционирование футболистов редко приводит к успеху. «Зенит» весной поплатился за широкую и не всегда продуманную заявку. Сейчас устроят голодные игры между Гонду и Глушенковым на позиции свободного второго форварда, а в центре будет четыре кандидата, причем все относятся к категории рослых и крепких форвардов.

Даку вымахал до 192 сантиметров, но он техничный футболист. У Мирлинда непростая судьба: не основной нападающий сборной Албании, хотя форварду 27 лет, а конкуренты среднего уровня. Бразильский тренер Сильвиньо не вмонтировал Даку в схему сборной Албании. И это проблема, ведь у той команды настройки скорее «Зенита», чем «Рубина». Даку было удобно в составе клуба, где он учитывал интересы напарников, а те отвечали удобными пасами на великана за спины защитникам клубов РПЛ .

В Санкт-Петербурге у Семака постоянно проблемы с подстройкой футболистов под схему. «Зенит» не играет забросами на нападающего со времен Ракицкого и Дзюбы, а прострелы с флангов не являются излюбленной пищей нападающего Даку. В очередной раз есть сомнения, что Семак продумал до мелочей выбор нападающих. Тренер пытается попасть пальцем в небо, сделав ставку на дерзкого Даку, у которого один гол в сборной Албании в жизни. Не всем командам подойдет нападающий стиля Мирлинда.

Даку давно заслужил шанс в клубе с трофеями

У албанца есть лидерские качества. Соболеву станет тесно, ведь ему подписали очередного конкурента. Александр может потерять веру в себя, что уже случалось с форвардом раньше. Семак не считается с интересами футболистов. Кто из футболистов значительно вырос именно благодаря тренеру? Капитан Сантос достаточно талантливый, чтобы играть прилично в любой средней команде Европы. Вингер Мантуан вдруг стал приличным правым латералем, но Волкова и Караваева тренер Семак не сделал круче.

Вендел не вырос у наставника «Зенита» в полузащитника большого клуба из Лиги чемпионов, а проблемы Кассьерры все известны. Даку может совершить ошибку всей жизни. Понимаем, что от трансфера в «Зенит» финансово выиграет его семья и агент, но Мирлинд отказывается от европейских амбиций в пользу работы на тренера, который не развил Кассьерру и Соболева, а Гонду ждёт непростой второй сезон. «Рубин» тоже будет сложно, ведь Даку был ключевым игроком, а денежный фактор не спасает.