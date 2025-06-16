ЦСКА перенимает спорный опыт «Спартака». Отыскали нового тренера в клубе из Швейцарии

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вчера, 09:41

Убеждают Фабио Селестини.

«Армейцы» нашли тренера в «Базеле»

Селестини в молодости походил на родственника актера, исполнявшего главную роль во французской комедии «Такси». Хулиган за рулем рассекал в футболке «Марселя», а опорный хавбек сборной Швейцарии играл за этот «Олимпик». Фабио не был невероятно крутым футболистом, но выступал в чемпионатах Франции и Испании, где представлял середняков. Селестини вышел на замену у «Марселя» в проигранном финале Кубка УЕФА против «Валенсии» Рафаэля Бенитеса. Через год испанский тренер выиграет с «Ливерпулем» великий финал в Стамбуле.

Фабио с «Миланом» встретиться на таком уровне не мог, он не играл на родине предков. Зато после завершения карьеры сразу управлял и тренировал. Селестини учился ремеслу у немца Бернда Шустера, но быстро отправился в самостоятельное плаванье. Фабио связал новую карьеру со знакомым чемпионатом Швейцарии. На бровке остался экспрессивным человеком, но весной эмоции были положительными. «Базель», за который болеет теннисист Федерер, впервые за восемь лет стал чемпионом страны. Также Селестини выиграл Кубок Швейцарии.

Три года назад «Спартак» пригласил исполняющего обязанности главного тренера «Базеля» Гильермо Абаскаля, а теперь ЦСКА подпишет контракт с человеком, который довел до ума проект из известного города. «Базель» подарил свои цвета самой «Барселоне», а теперь дарит РПЛ тренеров. Выбор в пользу Селестини вызывает интерес, так как заманили молодого наставника со свежими титулами. Любопытно услышать, почему Фабио согласился работать на клуб, который не является фаворитом в чемпионате без доступа к еврокубкам, ведь это риск.

Тезка Селестини, обладатель «Золотого мяча» Каннаваро, в итоге не заключит контракт с ЦСКА , но это хорошие даже новости для «армейцев». Старший из братьев Каннаваро не самый сильный тренер, а вот Селестини называют перспективным. Фабио прозорливый, но смущает каша в его футбольных взглядах. Кантона как-то сравнил швейцарца с Гвардиолой и заявлял, что из Селестини вырастет новый великий тренер. Сам швейцарец говорит, что ему импонирует поведение Симеоне и тактика Де Дзерби, но при этом его «Базель» играл в другом стиле.

Швейцарец не научился закреплять успех

Селестини может удачно стартовать, всё-таки тренер Николич построил боеспособную команду. Алексей Березуцкий остается и поможет новому главному тренеру освоиться в Москве. Вот только дальше возможны поражения, потому что для Фабио характерно показывать плохие результаты после сильных отрезков. Совпадает с медицинской картой самого ЦСКА , где Федотов то поднимался в разных турнирах, то опускался ниже в таблице. Серб Николич спорно провел первую часть сезона, а вот после зимней паузы «армейцев» словно подменили.

Швейцарский наставник играет по схеме «4-2-3-1», ничего существенно менять не придется, только выбрать одного центрального форварда и найти «десятку». В ЦСКА есть бывший футболист сборной Боснии и Герцеговины Пьянич, выступавший в ведущих лигах Европы и понимающий многие языки, на которых умеет общаться новый главный тренер. Селестини в «Базеле» заставил ветерана Шакири сыграть красиво, опытный атакующий хавбек вернул форму и порадовал наставника. А в ЦСКА важно вдохновить на подвиги Облякова и Файзуллаева.

Ещё в «Базеле» Фабио ставил на молодежь, поэтому Кисляк и остальные юниоры должны с оптимизмом смотреть в будущее. Селестини подходит ЦСКА по тренерскому профилю и характеристикам, но остаются сомнения. Абаскаль в теории должен был удачно рулить «Спартаком», а в итоге Гильермо чаще жаловался и нервничал, чем показывал зрелый подход. Селестини опытнее, но смущает направленность его тренерской мысли. «Базель» был невероятно успешным в атаке, а в защите швейцарская команда отработала хуже.

ЦСКА Николича старался прибавить в обороне. Если Селестини окажется аналогом Лички, который не сумел наладить в «Динамо» игру в защите, то «армейцы» потеряют старую идентичность и могут остаться без новой. С другой стороны, ставка на тренера, который обожает быстрый переход в атаку, является хорошим знаком. В чемпионские годы ЦСКА , которые самые юные фанаты уже плохо помнят, команда Слуцкого в РПЛ умела заставить оборону соперника страдать. Сейчас класс форвардов ниже, но голы – вечная потребность.

Российские тренеры огорчены выбором ЦСКА

После Николича снова пошли за легионером, не нашли подходящий местный вариант. Молодые Игнашевич и братья Березуцкие вряд ли подходят. Опытный Осинькин неважно отработал прошлый сезон с «Крыльями Советов». Ставка на человека из «Сочи» уже была, но Федотов надолго в ЦСКА не задержался. Карпин отправился в «Динамо», а Слуцкий в Китае. Можно вспоминать неудачи Якина и Абаскаля в «Спартаке», но бывшие тренеры «Базеля» тогда возглавляли клуб, где все процессы обычно налажены хуже, чем у «армейцев».

У «красно-белых» есть деньги, а ЦСКА научился выживать. Селестини точно попросил меньше денег, чем Каннаваро, и это тоже важно. Аргентинец Алмейда, который раньше работал на АЕК , где будет трудиться Николич, до Москвы не добрался, но у бывшего хавбека итальянских грандов нет свежего чемпионского опыта. А Селестини принял «Базель» на дне таблицы и поднял на первое место в итоге. Если не будет проблем с адаптацией – никогда не угадаешь, то хулиганистый швейцарец может оказаться грамотным наставником для «армейцев».