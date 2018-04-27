Роджерс удивился, узнав, что Джеррард может возглавить «Рейнджерс»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс удивился, когда услышал о том, что «Рейнджерс» может возглавить легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард:

«Честно сказать, меня эта новость несколько удивила. Если слухи не врут, быть может, Стиви выбрал правильный клуб.

Он всегда хотел стать тренером. Я знаю это со времен, когда работал с ним в „Ливерпуле“. Он жил с этой целью, еще когда играл в клубе и был капитаном сборной Англии».

29 апреля принципиальные соперники «Селтик» и «Рейнджерс» встретятся в очередном туре чемпионата Шотландии.