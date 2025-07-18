«Зенит» презентовал домашнюю и выездную форму на новый сезон

Петербургский «Зенит» представил новую форму на сезон 2025/26.
Домашний вариант сделан в лазоревом цвете, выездной — в белом с небесно-голубыми принтами. На гетрах расположена надпись «ЗЕНИТ».
Плечи и рукава вратарского комплекта украшены шахматным узором.
А вокруг цифры "100" нимб... Должен напомнить, слово «нимб» в русский язык заимствовано из немецкого, где Nimbus восходит к латинскому nimbus — «туман» (в котором «боги спускаются на землю»....
Убрать с белой формы всю рекламу, кроме "Газпром", оставить, так уж и будет цифру 100 и стрелку и на фоне Лахта центра...
Дополнить шпилем Петропавловки...
И была бы замечательная форма, а так...
Сугубо личный взгляд.
А вокруг цифры "100" нимб... Должен напомнить, слово «нимб» в русский язык заимствовано из немецкого, где Nimbus восходит к латинскому nimbus — «туман» (в котором «боги спускаются на землю»....
Убрать с белой формы всю рекламу, кроме "Газпром", оставить, так уж и будет цифру 100 и стрелку и на фоне Лахта центра...
Дополнить шпилем Петропавловки...
И была бы замечательная форма, а так...
Сугубо личный взгляд.
Это что получается, официальное признание, что прошедший сезон - фальстарт?))
Это что получается, официальное признание, что прошедший сезон - фальстарт?))