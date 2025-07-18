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«Зенит» презентовал домашнюю и выездную форму на новый сезон

вчера, 17:26

Петербургский «Зенит» представил новую форму на сезон 2025/26.

Домашний вариант сделан в лазоревом цвете, выездной — в белом с небесно-голубыми принтами. На гетрах расположена надпись «ЗЕНИТ».

Плечи и рукава вратарского комплекта украшены шахматным узором.

«Зенит» презентовал домашнюю и выездную форму на новый сезон«Зенит» презентовал домашнюю и выездную форму на новый сезон«Зенит» презентовал домашнюю и выездную форму на новый сезон«Зенит» презентовал домашнюю и выездную форму на новый сезон

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Все комментарии
Michael James Owen
Michael James Owen
вчера в 22:58
рекламный щит, смотри скоро цска догонят
Брулин
Брулин
вчера в 20:49
Взяли идею с формы Динамо-СПб на этот сезон. Только там Исаакий, а тут Лахта.
2znuv6eu67qt
2znuv6eu67qt ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 20:47
    Robert Adeykin
    Robert Adeykin
    вчера в 20:43
    Ха а почему под цифрой 100 нет слова ПОЗОР))
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:02
    Зениту снова 100?)) отлично то как)) через сколько лет 101 будет уже?))
    Шуня771
    Шуня771
    вчера в 19:55
    А в целом очень жаль, форма одного из ведущих клубов России вся в рекламе...
    А вокруг цифры "100" нимб... Должен напомнить, слово «нимб» в русский язык заимствовано из немецкого, где Nimbus восходит к латинскому nimbus — «туман» (в котором «боги спускаются на землю»....
    Убрать с белой формы всю рекламу, кроме "Газпром", оставить, так уж и будет цифру 100 и стрелку и на фоне Лахта центра...
    Дополнить шпилем Петропавловки...
    И была бы замечательная форма, а так...
    Сугубо личный взгляд.
    112910415
    112910415
    вчера в 19:38
    Уже успех!
    Шуня771
    Шуня771
    вчера в 19:29
    Мну правильно понимает - между Винлайн и Стрелкой цифра 100!

    Это что получается, официальное признание, что прошедший сезон - фальстарт?))
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:14
    Лахта центр появился на футболках, да рекламных картинок больше стало, а так всё как и было.)
    viv
    viv
    вчера в 18:07
      nikolah
      nikolah
      вчера в 18:01
      Ну, такое..
      shlomo
      shlomo
      вчера в 17:57
      Как говорится не в дранье играют... пойдет для игр.
      c7b46ve5kmxg
      c7b46ve5kmxg
      вчера в 17:38
      Удачи Зениту в такой форме на всех полях!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 17:28
      Лишь бы игру хорошую показывали в этих комплектах...
      Гость
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