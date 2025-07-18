«Токио» — «Урава». Прогноз на матч чемпионат Японии (19.07.2025)

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18 июля 2025, 23:21

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этом противостоянии. На победу «Уравы» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 2.6. Ничейный результат котируется по 3.5, а победа «Токио» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.65.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.9. Букмекеры и предлагают ТМ 2.5 по 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.

Форма команд

«Токио» на данный момент располагается в нижней половине турнирной таблицы. Команда занимает 16 место, с 26 заработанными баллами. От зоны вылета её отделяют семь очков. Два последних матча «Токио» завершились поражением от «Касивы» (0:1), и победой над «Оитой» (2:0).

«Урава» в этом сезоне выступала в клубном чемпионате мира, где заняла последнее место, не заработав ни одного очка. В японской лиге команда занимает восьмое место, с 34 заработанными очками. Две последние игры «Уравы» завершились поражением от «Интера» (1:2), и разгромным поражением от «Монтеррея» (0:4)

Информация для ставок

«Токио» проиграл пять матчей из десяти последних

«Урава» проиграл три последние игры

Четыре из пяти последних встреч «Токио» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что команды не изменят статистике личных встреч и обе смогут отличиться в воротах друг у друга. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мостбет.