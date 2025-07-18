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РФС представил форму к 45-летию московской Олимпиады 1980 года

вчера, 18:40

Российский футбольный союз презентовал форму в честь 45-летия Олимпийских игр 1980 года.

Форму представили чемпион Европы U-17 Алексей Гасилин, участники Кубка России и футболисты Медиалиги Александр Степанов, Михаил Крапивников, Александр Маменко и Шамиль Курбанов. Фотосессия состоялась на поле стадиона «Лужники», где в 1980-м прошла церемония открытия XXII Летних Олимпийских игр.

В этом комплекте игроки ЮФЛ и МФЛ выйдут на спортивный парад фестиваля «Олимпийская Москва», который начнётся 19 июля в 12:00 на Зубовской площади.

Фестиваль спорта «Олимпийская Москва» организован Департаментом транспорта Москвы при поддержке Олимпийского комитета России. Для гостей праздника приготовили 12 уникальных тематических спортивных площадок по всему Садовому кольцу. Все активности будут работать завтра с 11:00 до 16:30.РФС представил форму к 45-летию московской Олимпиады 1980 года РФС представил форму к 45-летию московской Олимпиады 1980 года

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 19:08
Да, знатное было событие, до сих пор вспоминаю!!! Ещё, с тех пор, ношу брелок с олимпийским мишкой, купленным, еще в те, незабываемые дни... Организаторы постарались, создали Шедевр советского времени, с потрясающим закрытием ОИ и песней: "До свидания, Москва, до свидания"!!! Буржуинам, и трёх жизней не хватит, чтобы повторить такое событие!!! На высочайшем уровне провели Олимпиаду!!! И хотя буржуины не приехали на ОИ в СССР, и без них было радостно и приятно, а обстановка была- неповторимая!!! Никогда не забуду!!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:44
Великая страна когда-то была...
Гость
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