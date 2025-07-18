РФС представил форму к 45-летию московской Олимпиады 1980 года

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вчера, 18:40

Российский футбольный союз презентовал форму в честь 45-летия Олимпийских игр 1980 года.

Форму представили чемпион Европы U-17 Алексей Гасилин, участники Кубка России и футболисты Медиалиги Александр Степанов, Михаил Крапивников, Александр Маменко и Шамиль Курбанов. Фотосессия состоялась на поле стадиона «Лужники», где в 1980-м прошла церемония открытия XXII Летних Олимпийских игр.

В этом комплекте игроки ЮФЛ и МФЛ выйдут на спортивный парад фестиваля «Олимпийская Москва», который начнётся 19 июля в 12:00 на Зубовской площади.

Фестиваль спорта «Олимпийская Москва» организован Департаментом транспорта Москвы при поддержке Олимпийского комитета России. Для гостей праздника приготовили 12 уникальных тематических спортивных площадок по всему Садовому кольцу. Все активности будут работать завтра с 11:00 до 16:30.