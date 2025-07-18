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Технологический бренд стал спонсором «Динамо»

вчера, 21:48

DIGMA PRO стал технологическим спонсором московского «Динамо» на сезон-2025/26.

Под маркой бренда выпускаются телевизоры, планшеты и ноутбуки.

Основные направления сотрудничества включают в себя широкую рекламную интеграцию во время матчей и медиа-активностей клуба, размещение бренда на цифровых и оффлайн-площадках, включая стадион «ВТБ Арена», совместные спецпроекты и активации для болельщиков, направленные на вовлечение аудитории, а также выпуск лимитированной кобрендинговой серии цифровых устройств для болельщиков.

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Брулин
Брулин
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