ПСЖ не хватило. «Челси» разгромил парижан в финале Клубного чемпионата мира

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14 июля 2025, 01:36

Команда Луиса Энрике проиграла единственный из пяти финалов в этом сезоне.

К решающему матчу Клубного чемпионата мира против «Челси» ПСЖ подходил в статусе явного фаворита. Хотя особенно суеверные и вырывающие из контекста любители статистики отмечали, что «Челси» в международных финалах турниров (если это не Суперкубок, состоящий из одного матча) не проигрывал с 2012 года. А это шесть финалов кряду, нынешний стал седьмым.

Застали врасплох

ПСЖ всех своих соперников в этом умопомрачительном для команды сезоне душил хладнокровно и беспрестанно: с первых минут до последних. За редкими исключениями. В финале «Челси» не постеснялся парижанам предложить такой же футбол. Привыкший к тому, что соперники априори уже боятся и пытаются выдумать какую-то более-менее осторожную тактику, ПСЖ не ожидал подобной дерзости от лондонцев. При всей адекватности восприятия действительности и безумной работоспособности футболисты ПСЖ остаются людьми, которым неизбежно свойственна недооценка и построение прогнозов даже в бессознательном режиме на основании того, как складывались предыдущие матчи. «Челси» сломал эти ожидания и сразу взял соперника тепленьким, не дожидаясь, когда тот придет в себя.

Этому способствовали не только общие тактические решения, касавшиеся коллективного прессинга, но и точечные уколы. Весь мир в течение этого сезона считал непревзойденной тройку полузащиты в составе Жоау Невеша, Фабиана Руиса и Витиньи. Но если долго доминировать, начинаешь верить в автоматизм своего гения и сопутствующего ему успеха. Опасно, когда такое происходит в матче, где нет права на ошибку. Но о психологическом аспекте мы поговорим чуть позже.

Энцо Мареска подготовился отлично к уникальной тройке хавбеков ПСЖ . Энцо Фернандес, Рис Джеймс, а главное, Мойсес Кайседо сделали все, чтобы плотность в средней линии не уступала компактности парижан. А подвижности Педру Нету, Коула Палмера и защитной четверки хватало, чтобы поддерживать эти идеи.

Отдельно стоит отметить распределение баланса по флангам. Опытного и опасного Ашрафа Хакими в компании с Жоау Невешем и Дезире Дуэ нейтрализовал как раз в основном Кайседо с Марком Кукурельей. Последний вообще выбил страйк, выведя Невеша из себя и заставив того доиграться до удаления. Они больше работали на компенсацию возможного натиска. При этом фирменный парижский перегруз фланга за счет смещения Усмана Дембеле не работал из-за изоляции француза игроками центральной зоны.

При этом нельзя сказать, что все работало идеально. Вспомните, как при счете 0:0 Дуэ вышел на простор у вратарской и зачем-то простреливал на Дембеле к пустым воротам – пас перехватил как раз Кукурелья. Забей тогда ПСЖ , весь план Марески пошел бы прахом. Но не случилось – и сработал как раз Кукурелья, от которого зависело многое.

Левому «компенсационному» флангу помогал правый атакующий. Там азарт и техника Мало Гюсто и Коула Палмера поддерживались смещениями Фернандеса и Жоао Педро, а также работоспособностью Джеймса. Давление сюда выглядело осознанным решением благодаря присутствию там менее опытного и более склонного к авантюрам Нуну Мендеша, а также Беральдо в качестве его напарника в центральной зоне. Он способен выдавать стабильные надежные матчи. Но если и выбирать в обороне ПСЖ слабую зону, то давить стоило сюда. И план сработал.

Потеря плотности

ПСЖ с самого начала был поставлен в неудобное положение, когда не он прессингует, а на него давят. При этом парижане сохраняли более традиционное преимущество в проценте владения мячом. Только оно не давало своих плодов в условиях постоянного прессинга со стороны «Челси» и отрезанности игроков атаки.

Оказавшись в таких непривычных условиях, имеющие накопленную усталость и внутреннее самоощущение фаворитов полузащитники ПСЖ не всегда успевали отрабатывать у своей штрафной. Они думали о том, как бы обострить, что не получается впереди, как сместить туда свои розыгрыши. И этот минимальный зазор, который раньше прикрывался лишь отступающим Витиньей и Руисом, либо выдвигающимся Уилльямом Пачо, оказывался свободным: из-за нехватки концентрации у первых и отсутствия последнего – Беральдо в этом не так хорош, что можно рассмотреть по его действиям в голевых эпизодах.

Ключевое: «Челси» готовился к ПСЖ , а вот ПСЖ к «Челси» – нет. Парижане рассчитывали сыграть так, как им привычно. Не учитывая особенности настроя и подхода лондонцев. Мареска в этом плане провел более качественную работу, чем Луис Энрике. Возможно, с осознанием этого во втором тайме парижане стали чаще срываться на неспортивное поведение, а закончили все потасовкой.

Игра головой

Наконец, ПСЖ не подготовился к самому опасному игроку – Коулу Палмеру. Англичанину дали непозволительно много свободы. Лондонцы с Дембеле, Хвичей Кварацхелией и Дезире Дуэ такой слабины не давали. А вот Палмер сделал результат. Причем у него была возможность забить еще раньше. Этот момент с его неточным ударом не смутил парижан. Они дали сделать это ему еще и еще. Да и третий гол соорудил Коул, выдав шикарный проникающий пас на Педро.

«Челси» важно было добиться такого преимущества именно в первом тайме. При счете 0:2 или 0:1 ПСЖ мог бы за перерыв собраться. При счете 0:3 команда Энрике наверняка осознавала, что пути к спасению нет. И это только выводило ее из себя. К тому же ПСЖ не привык спасаться из таких положений, используя внутренние ресурсы. Гонсалу Рамуш, Уоррен Заир-Эмери и другие обычно выходят на замену, чтобы дать отдохнуть лидерам, добить уже разваленного соперника, а не для спасения. Энрике ставит на успех с первых минут. И не имеет пространства для маневра, если что-то идет не так. Поэтому его замены никак не могли помочь ПСЖ .