«Динамо» и «Балтика» сыграли вничью в первом матче сезона РПЛ

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» в матче 1-го тура РПЛ (1:1).
На 12-й минуте команда из Калининграда вышла вперёд усилиями Брайана Хиля. Москвичи отыгрались на 48-й — мяч забил Хуан Касерес.
Московское «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» в матче 1-го тура РПЛ (1:1).
На 12-й минуте команда из Калининграда вышла вперёд усилиями Брайана Хиля. Москвичи отыгрались на 48-й — мяч забил Хуан Касерес.
В основном, правда, на Балтику..)))
Работа балтийцев звёд с неба не хватала, но выглядела довольно цельной,
с прилично отлаженным взаимодействием в линиях.
О Динамо ничего такого, пожалуй, не скажешь.
И вообще, до "карпинского Динамо" ещё очень далеко, на поле был привычный по рисунку игры, но тяжеловатый в движении Ростов, с прИданным усилением в лице Битело и Касереса, которые и спасли сегодня очко для Динамо.
Хозяева больше мучились, чем играли, так и не сумев взять под контроль середину поля, потому и об игровом перевесе не могло быть и речи.
Из редких позиционных атак извлечь пользу также не удалось.
Много ошибок в передачах, особенно на подступах к штрафной.
Игра впереди примитивна и предсказуема, с бессмысленными, быдловатыми забросами вперёд.
Моментов создано минимум, исход матча справедлив.
Балтике спасибо за игру и с первым очёчком после возвращения.
СораДникам- терпения..
В основном, правда, на Балтику..)))
Работа балтийцев звёд с неба не хватала, но выглядела довольно цельной,
с прилично отлаженным взаимодействием в линиях.
О Динамо ничего такого, пожалуй, не скажешь.
И вообще, до "карпинского Динамо" ещё очень далеко, на поле был привычный по рисунку игры, но тяжеловатый в движении Ростов, с прИданным усилением в лице Битело и Касереса, которые и спасли сегодня очко для Динамо.
Хозяева больше мучились, чем играли, так и не сумев взять под контроль середину поля, потому и об игровом перевесе не могло быть и речи.
Из редких позиционных атак извлечь пользу также не удалось.
Много ошибок в передачах, особенно на подступах к штрафной.
Игра впереди примитивна и предсказуема, с бессмысленными, быдловатыми забросами вперёд.
Моментов создано минимум, исход матча справедлив.
Балтике спасибо за игру и с первым очёчком после возвращения.
СораДникам- терпения..