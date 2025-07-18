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«Динамо» и «Балтика» сыграли вничью в первом матче сезона РПЛ

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:04
Динамовцам надо просто верить в Валеру...
Palex
Palex ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:46
Спасибо🤝
Варвар7
Варвар7 ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 00:12
Благодарю, и Вам всего наилучшего!
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:02
А чем я вас так обидел? Вы потроллили Карпина, я ответил, теперь- мы квиты.)))
Palex
Palex ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:55
Поздравляю с достойной игрой и заслуженным очком! Нахожусь в славном городе Светлогорске, там и болел за Балтику с друзьями
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:53
    Николай 1
    Николай 1
    вчера в 23:46, ред.
    Писать по этому нечего. Вернулись к "доличкинскому" Динамо. Малейший прессинг и мы в ступоре. По полю лишних шагов без мяча не делаем, и т.д. "Великий Карпин" не способен этого исправить. Так, что, по моему мнению, ждать нечего, от слова "ни х..".
    Из хорошего: мы на первом месте в таблице!
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:35, ред.
    Привет, Витя!
    Так я ниже и писАл, что гол-то "левый", даже - СУПЕРлевый, а оно вишь как - "...планировали...".
    Ему нужно в мечталион или в столото играть: непременно бы выигрывал постоянно крупные суммы.
    )))
    North West
    North West
    вчера в 23:35
    У Балтики очень тяжелый календарь со старта и много выездных матчей. Сейчас главное брать вот эти нужные очки с самого начала чемпионата.
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 23:25
    Приветствую, Дружище!!!
    Да там банальный рикошет случился, в сутолоке у ворот.
    el777
    el777
    вчера в 23:24
    Не ожидал, что будет так плохо у Динамо = команды нет и вряд ли появится с этими игроками и тренером(. С началом сезона!
    Capral
    Capral ответ Брулин (раскрыть)
    вчера в 23:22
    Удивляет то, что Карпин решил сыграть в два опорника, если определять Фомина как защитника, где ему конечно же не место. Неужели Карпин так испугался Балтику, что решил перестраховаться?
    Карпину надо как можно быстрее избавляться от ростовского футбола, иначе, получим еще одного Личку- только ростовского разлива...
    Брулин
    Брулин
    вчера в 23:16
    Я вообще не понимаю, зачем на поле одновременно Фомин и Глебов. Фомин с его функционалом по идее может дирижировать игрой, играть более разнообразно, но по факту единственное, чем он отличается от Глебова, это поддерживает атаку и протаскивает мяч вперед, но только если есть свободное пространство. Бителло, такое впечатление, свои же закрывали, сужая фронт атак. Играли совершенно неправильно.
    Capral
    Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:14
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 23:14
      Слишком много ожидания от Динамо, пока рано говорить об их амбициях
      derrik2000
      derrik2000
      вчера в 23:13
      Прочитал выдержки из пресс-конференции варелика после матча.

      "... Планировали выводить на удар Касереса в случае с голом. Наигрывали, потому что у «Балтики» подбор там свободный..."

      Ну, чё сказать???
      ПРОЗОРЛИВЫЙ! )))
      Видимо, часть игроков Балтики тоже пригласили на тренировку, когда "вывод на удар Касереса" репетировали.
      Capral
      Capral
      вчера в 23:12
      Яша.

      Гладышев не должен играть на острие атаки, он должен играть под нападающими, как когдато Воронин... Но Валера, видимо, приятно удивленный удачным отрезком на финише прошлого сезона от Гладышева, решил ничего не менять, а напрасно. На мой взгляд, стоит попробовать...
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 23:10, ред.
      Тренера с 8 го места для него трофеи не главное)) Уйдя с Ростова он втрое повысил, ЩП в Сборной, плюс амбасадор букмекеров, плюс тренер Динамо, и он будет петь титул не главное!!!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 23:07, ред.
      Гладышев никакущий, игрок первой лиги, надеюсь его уберут в запас
      Личка взялбы три очка
      Gotlib
      Gotlib ответ particular (раскрыть)
      вчера в 23:04
      У приглашённого мастера видимо для победы команды мотивации не хватило.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 23:00
      - Что надо сделать чтоб стать Чемпионами??
      - Позвать тренера с 8-го места таблицы прошлого чемпионата.
      - Садись.Два.Ответ не верный.
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 22:57
      Лучший тренер России пока не впечатляет. Сергеев разочаровал.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 22:56, ред.
      Посмотрел... и не удивился. В принципе матч получился в реалиях нынешнего состояния нашей Великой Лиги ((
      Ребята не умеют работать с мячом. Вообще не умеют. Да, в рекламных роликах Динамо, пацаны чеканят Круглый свободно..., но в поле это всё не имеет практической значимости. Пас даже средний не находит у Валеркиных своего адресата. Всё что создается впереди у Динамо - из разряда на дурака, авось мячик куда нить к своим отскочит, либо, как и получилось, - от соперника угодит в рамку. И всё на этом.

      Ну а говорить о тактике, стратегии, построении линий, как мы это обычно делаем на матчах ЛЧ, так и вовсе не имеет смысла. Парни даже футбольной азбуке не обучены, - о чём может идти речь ?! (facepalm)
      Limonov
      Limonov
      вчера в 22:55
      Балтика молодцы
      CCCP1922
      CCCP1922
      вчера в 22:51
      Балтика отлично настроилась на матч. Счёт соответствует игре. Динамо, если хочет выиграть трофеи, нужно прилагать больше усилий.
      Gotlib
      Gotlib ответ Варвар7 (раскрыть)
      вчера в 22:49
      Было ощущение, что Динамо играет в гостях, судя по поддержке болельщиков Балтики.
      Capral
      Capral
      вчера в 22:49
      Абсолютно безликая игра Динамо, и очень тренерская игра Балтики. Первый тайм от Динамо- типичный Ростов, в его худшем виде- ни ума, ни фантазии... Вчистую проигранный центр и никакой мысли в атаке, при, фактически стоячем футболе. Балтика не удивила. Команда понравилась еще по ФНЛ- чисто тренерской работой. Не хватает мастерства, что было видно при передачах, в приёме мяча и тп. Физически неплохо готова команда. Вобщем, в плане тренерской работы- гости понравились больше, чем Динамо.

      А что же Динамо? Сразу скажу- лучший Касерас, а по 2-му тайму- однозначно Маричаль. Везде успевал, страховал, выносил, вобщем, уже вторую игру подряд смотрится очень прилично. В целом, не видно взаимодействия у Динамо между линиями- обороны, центра поля и атаки... Разрозненные действия. Не понял функций Сергеева, потому что увидел снова питерский, некудышний вариант, а играть, Иван должен так, как играл у Осинькина. Ну и Скопинцев. Сколько раз говорил: не место ему в обороне, слаб он в отборе и выборе позиции. Вот и снова, при голе, соперник, на рывке обошел Скопу и прострелил, где не поняли друг друга защитник и вратарь.

      Ничья- это не приговор, играть еще очень долго, но игру надо совершенствовать и делать интересней, это не футбол- это мучения. Не такого футбола я ждал от Карпина. Ну и два слова про болельщиков. Слышал только болельщиков Балтики и совершенно не слышал болельщиков Динамо. Так за команду не болеют. Помню, как неистовo поддерживали нас в Тбилиси, в 1978г., в игре против Аустрии, вот так надо болеть!!!!!!! Вобщем, пока ничья, с надеждой и верой в лучшее.
      Карл Хайнц Руммениге
      Карл Хайнц Руммениге ответ Ironigor (раскрыть)
      вчера в 22:47
      Если играть один тайм, то могли.))
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 22:46
      Балтика просто молодцы - не стушевались перед очень серьёзным соперником ! Набор очков начат! Хоть немного побудут "на вершине" - делят 1 - 2 места. ))) Голевая комбинация балтийцев , которую замкнул Хиль - это вообще песня!!!
      Слышал в перерыве трансляции рассуждения на счёт "автобуса" - не заметил, если только временами присутствовал "малый торпедный катер" так это объяснимо - калининградцы играли в гостях против явного фаворита.
      Пожелания балтийцам в дальнейшем не расслабляться и не терять концентрацию - всё только начинается!
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      вчера в 22:45
      Балтика 9 -крепкое
      Гость
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