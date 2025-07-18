«Арсенал» подписал Мадуэке из «Челси»

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вчера, 19:21

«Арсенал» объявил о переходе вингера «Челси» . Игрок подписал долгосрочный контракт.

В составе «синих» футболист сборной Англии провёл в прошлом сезоне 46 матчей во всех турнирах и забил 11 мячей.