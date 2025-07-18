«Арсенал» подписал Мадуэке из «Челси»

«Арсенал» объявил о переходе вингера «Челси» Нони Мадуэке. Игрок подписал долгосрочный контракт.
В составе «синих» футболист сборной Англии провёл в прошлом сезоне 46 матчей во всех турнирах и забил 11 мячей.
«Арсенал» объявил о переходе вингера «Челси» Нони Мадуэке. Игрок подписал долгосрочный контракт.
В составе «синих» футболист сборной Англии провёл в прошлом сезоне 46 матчей во всех турнирах и забил 11 мячей.
Игрок, который качкственно сможет подменять Сака, выходить в концовках и делать результат, за счет своих немного других козырей, чем у Сака! Так де Нони может играть и левого вингера и вполне может "съесть" Мартинелли! Так же у игрока будет не большая з/п, что не станет нагрузкой для баланса.
Игрок, который качкственно сможет подменять Сака, выходить в концовках и делать результат, за счет своих немного других козырей, чем у Сака! Так де Нони может играть и левого вингера и вполне может "съесть" Мартинелли! Так же у игрока будет не большая з/п, что не станет нагрузкой для баланса.
Правда не совсем понимаю зачем он Арсеналу был, да еще и за такую цену, но раз купили, значит нужен. Если не был бы лентяем и тусовщиком, то играл бы на уровень лучше. Ему 24-ый год идёт, но дурь в голове. Может конечно возьмется за голову и будет по серьезнее. Удачи!
Правда не совсем понимаю зачем он Арсеналу был, да еще и за такую цену, но раз купили, значит нужен. Если не был бы лентяем и тусовщиком, то играл бы на уровень лучше. Ему 24-ый год идёт, но дурь в голове. Может конечно возьмется за голову и будет по серьезнее. Удачи!