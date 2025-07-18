Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Арсенал» подписал Мадуэке из «Челси»

вчера, 19:21

«Арсенал» объявил о переходе вингера «Челси» Нони Мадуэке. Игрок подписал долгосрочный контракт.

В составе «синих» футболист сборной Англии провёл в прошлом сезоне 46 матчей во всех турнирах и забил 11 мячей.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Зенит» наравне с «Ливерпулем». Клубы, заработавшие больше всего денег на продаже футболистов в Саудовскую Аравию
Вчера, 19:11Евгений Петров в блоге Футбол и деньгиКомментарии4
ОфициальноБывший голкипер «Милана» Спортиелло стал игроком «Аталанты»
Вчера, 15:23
Официально«Вальядолид» купил защитника «Барселоны»
Вчера, 13:44
Официально«Комо» выкупил права на Перроне у «Манчестер Сити»
Вчера, 11:55
ОфициальноФорвард «Аякса» Форбс присоединился к «Брюгге»
Вчера, 10:47
Официально«Манчестер Сити» объявил о трансфере норвежского полузащитника
17 июля Фото
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 05:53
Здравстуйте!
Мне тоже кажется, что за Нони клуб переплатил, но возможно на это повлияли такие факторы как, переход внутри АПЛ, у игрока британкий паспорт и в АПЛ это ценится, возраст игрока, игрок является членом сборной Англии....
Что касается девятки, то мы близки к подписанию Дьекереша, так что у нас наконец таки пояаится настоящий форвард!
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:41
Средний игрок в Арсенале будет в запасе сидеть зачем он им?
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 21:24
Думаю, фанаты Арсенала не в восторге от этого трансфера. Они даже петицию против Мадуеке подписывали, но не помогло. Я если честно тоже не понимаю для чего он понадобился канонирам, но посмотрим. В любом случае Артете как тренеру виднее и ему отвечать за результат.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:33
Отличная сделка, 55 млн.евро 🔥 (Челси купили в 2023г за 35 млн у ПСВ).
Правда не совсем понимаю зачем он Арсеналу был, да еще и за такую цену, но раз купили, значит нужен. Если не был бы лентяем и тусовщиком, то играл бы на уровень лучше. Ему 24-ый год идёт, но дурь в голове. Может конечно возьмется за голову и будет по серьезнее. Удачи!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:32
Что то много заплатили за игрока, который не будет игроком основы..
Честно скажу, я не особо следил за ним, может он и будет приносить пользу команде. Но Арсенал нуждался в нападающем.. и несколько хороших вариантов было на рынке, странно, что они игнорируют эту позицию.
Канониры в целом неплохо укомплектованы, команда наконец-то закрепилась в топ4. Для полного счастья не хватает девятки)
Брулин
Брулин
вчера в 20:09
Абсолютно посредственный игрок! Причём даже в Нидерландах таким был. Удивительно, за что платятся такие деньги. По уровню он сопоставим с Антони.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 20:04
Если не подпишут Дьёкереша, опять придётся смотреть, как Арсенал пытается всей командой вбежать с мячом в ворота соперников. "Гениальное" нападение.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:00
Как по мне вполне нормальный трансфер! Немного смущает только цена трансфера, а так всё остальное мелочи...
Игрок, который качкственно сможет подменять Сака, выходить в концовках и делать результат, за счет своих немного других козырей, чем у Сака! Так де Нони может играть и левого вингера и вполне может "съесть" Мартинелли! Так же у игрока будет не большая з/п, что не станет нагрузкой для баланса.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:57
Болельщиков не послушали своих, они ведь там петицию собирали против этого трансфера. Ну поглядим что получится. Нони довольно таки неплохой игрок
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 19:55
Добрый вечер всем участникам конкурса.

Чемпионат Беларуси теперь в статусе завершённом, поскольку постепенно начинаются основные лиги участвующие в конкурсе.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:30, ред.
Его для ротации, и для конкуренции с Сака взяли. Хороший трансфер
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 19:29
Добрый вечер.

Вы удивлены этому трансферу?

Как считается, удастся ли Нони быстро вписаться в команду и начать становится если не основным игроком, то игроком ротации?
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 19:27
???
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 