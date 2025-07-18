К Семаку и Станковичу накопились вопросы. Большинству тренеров Российской Премьер-Лиги предстоит бороться со скепсисом

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18 июля 2025, 16:00

Причины разные.

Новый сезон РПЛ – уже огонь. Состав участников поменялся уже пару раз и окончательно определился незадолго до старта. Будет интрига в чемпионской гонке. Вдобавок ко всему этот сезон будет критически важен для большинства тренеров лиги. К каждому есть определённые вопросы: кого-то уже отправляют в отпуск, к кому-то накопился скепсис и его пора разрушить, кто-то только начинает путь в РПЛ , но уже столкнулся с недоверием. Расскажем обо всех.

Кому ещё открывать этот список? Сергей Богданович – ключевой персонаж в современной истории «Зенита», с него началась гегемония клуба в России. Это уже показатель огромного класса. Но не первый год ходят разговоры, что постоянные победы набили оскомину. Раньше углы удавалось сглаживать — премиальные, повышение зарплат, обновление состава.

Но в последнее время игнорировать проблему стало невозможно. Игровой спад начался ещё в сезоне-2023/24, однако тогда спаслись. Но теперь последовал настоящий провал – в год столетия питерцы остались без трофеев.

Вопросы есть ко всем. Способна ли селекция сформировать новый костяк и удержать клуб на вершине? Осталась ли у действующих лидеров мотивация? А главное, не стоит ли Семаку взять паузу после чересчур насыщенного этапа карьеры? Тем более сейчас конкуренция только усилится.

После сборной Казахстана Адиев сконцентрировался на клубной работе и успел поработать с двумя командами РПЛ . За этот период у него сложилась скверная репутация. Специалист приходил тушить пожар в «Ахмат», а затем в «Химки». И в обоих случаях оказывался успешен. С грозненцами вообще получился феерический финиш с пятью победами подряд. Из подвала таблицы вылетели настолько стремительно, что и не докопаться. С «Химками» в целом похожий опыт – полумёртвый клуб с Адиевым набрал шесть очков и даже стыки миновал.

Но на контрасте с этим в ситуации, когда надо заниматься полноценным строительством команды, наставник показал себя беспомощным. Тот же «Ахмат» завершил сезон-2023/24 пятью победами в семи матчах, а в новом чемпионате, когда задачи выживания не стояло, в семи турах не победил ни разу.

Теперь ему достались проблемные «Крылья», потерявшие часть костяка. Конечно, новичков ему привезли. Но Адиев, таким образом, сталкивается с той задачей, с которой не справился в «Ахмате»: ему надо построить новый проект.

Немецкая тренерская школа, длительный период в системе «Лейпцига» – отличное резюме для тренера. Но Шпилевский только заходит в РПЛ , так что к нему изначально настороженное отношение. Свои навыки надо ещё подтвердить, а здесь есть определённая специфика. Так что первый российский клуб в тренерской карьере Шпилевского имеет большое значение.

И в этом плане Алексею не повезло — он попал в абсолютно не ту команду, которая нужна для демонстрации полученных навыков. Наверняка речь пойдёт о высокоинтенсивном футболе с высокой линией обороны, активным прессингом и т.д. – всё в лучших современных тенденциях.

Только для этого нужен подходящий состав. «Пари НН» по стоимости состава в тройке аутсайдеров, ниже «Акрона» и новичка лиги «Балтики». И каждый год в период пребывания в РПЛ команде приходилось бороться за выживание. Тренер-ноунейм во главе одного из главных андердогов – так себе сочетание.

Швейцарец – ноунейм уже во главе топ-клуба. И это сочетание не лучше описанного выше. После разрыва с Николичем пришлось экстренно искать альтернативу. Была теория, что нужен специалист с похожей тактикой, но кто из работавших в РПЛ тренеров также ставил схему с «ромбом» в центре? Говорилось, что нужен специалист из клубной системы и достаточно опытный, чтобы переход получился хотя бы немного плавным, сохранилась рабочая атмосфера в раздевалке и т.д.

Челестини не подходит ни под одну из этих теорий. Марко выстраивал доверительные отношения, Челестини – «генерал», требующий дисциплины. Может измениться схема, принципы подготовки, и большой вопрос, сможет ли швейцарец интегрировать свою философию. Хотя Суперкубок Фабио уже выиграл.

Вторая часть сезона-2022/23 – единственный удачный период в тренерской карьере Сторожука на высшем уровне. После «Краснодар» вышел из-под контроля Александра, он отправился в отставку. В «Арсенале» тоже получился скомканный отрезок – с первой попытки вышли в стыки, но уступили «Пари НН», а потом превратились в середняка Первой лиги. И после этого тренера позвали тренировать «Ахмат», который капитально закупается под новый чемпионат.

С одной стороны, бывший тренер «Краснодара» – знак качества. С другой – длительных успешных отрезков у специалиста просто нет. В любом случае выбор неочевидный.

Вся карьера серба в «Спартаке» – американские горки. Не очень удачный дебют сменил оверперформанс в заключительных матчах перед отпуском в прошлом сезоне. Весна – полный провал и абсолютная стагнация. Первый год тренера в Москве не показал ничего убедительного, так что сохранение Станковича – огромный риск.

Когда Слишкович в начале апреля говорил, что «Оренбург» будет бороться за РПЛ до конца, это вызывало только улыбку. Южноуральцы слишком долго привыкали к требованиям боснийца и собрались слишком поздно. Но ведь в итоге (опуская контекст) с задачей справились.

Правда, это не влияет на перспективы команды и самого тренера. Слишкович всё это время занимался тушением пожара. Сначала работал на выжженной Абаскалем земле в «Спартаке», затем пришёл на пожарище после Деограсии. И теперь тушение продолжится. Только в этот раз качественных игроков стало ещё меньше – клуб успел продать нескольких лидеров, чтобы вписаться в реалии Первой лиги.

«Локомотив» строится уже несколько лет. За это время Галактионов поднял команду, плюс сформировался новый вектор развития. Он отвечает стилистике Галактионова – российский костяк, акцент на российскую молодёжь. Команда с костяком из россиян сейчас роскошь, тяжело собрать их в одном клубе. Вопрос, где границы возможного у этого проекта.

Прошлый сезон уже показал, что «Локо» – крайне нестабильная и зависящая от настроения команда. Сможет ли она претендовать на титул в конкуренции с «Краснодаром» и «Зенитом», которые готовы закупать хороших легионеров? Перед Галактионовым стоит важная миссия – вернуть «Локо» в ранг топ-клубов и делом доказать, что россиян достаточно для борьбы за медали.

Весна для «Ростова» – просто сказка. Команда лишилась своего идеолога Валерия Карпина, но вместо того, чтобы на полном ходу развалиться, сплотилась, сохранила позиции в чемпионате и дошла до финала Кубка России. Руководил командой Альба, и визуально он давал ту же эмоцию, что и Валерий Георгиевич.

Но новый чемпионат заставит копать глубже. Прежде Альба справлялся на эмоциях и конспектах Валерия Георгиевича, теперь результаты «Ростова» будут исключительно следствием его системной работы. При этом команда лишилась сразу двух ведущих футболистов: Максима Осипенко и Николая Комличенко.