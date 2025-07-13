Кварацхелия заиграл в лучшей команде мира. Футболист из Грузии покорил техникой и скромностью

1752399329

13 июля 2025, 12:35

Идеальный зимний трансфер.

Кварацхелия превзошел отца и вдохновил брата

Хвича мегрел, это субэтнос грузинского народа из одноименного региона. Футболист говорит на мегрельском языке. В отличие от папы Бадри, вингер ПСЖ не является стереотипным грузином по темпераменту. Кварацхелия настолько спокойный, что его поначалу сильно удивляли слезы жены Ницы после важных голов мужа. Хвича намного реже проявляется бурные эмоции. Его мама Мака даже просила сына активнее праздновать большие победы с ПСЖ .

Кварацхелия тихий парень. Старые видеоигры, детективы Агаты Кристи в дороге в самолетах и автобусах. Тихий, но с друзьями. Хвича называет братом Давиташвили. Зурико, еще одного бывшего игрока «Рубина», считали более перспективным талантом. Хвича был слишком худым. Зато он вырос в семье футболиста и знал, чем хочет заниматься. Его отец Бадри был форвардом и сыграл несколько матчей за сборную Азербайджана, чьи клубы представлял.

У Барди и Маки три сына, все хотели стать футболистами. Хотя Кварацхелия вырос в Тбилиси, у семьи есть дом в горах в провинции. Именно там Хвича учился работать с мячом. Его отец Барди проколол много мячей, когда бил по забору с острыми элементами. Хвича оказался хитрее. Малыш срывал яблоки и надевал на шипы на воротах. Мяч всегда оставался целым, а родители довольными. Ещё Кварацхелия занимался дзюдо, но футбол манил сильнее.

Хвича давно превзошел отца, ведь с вингером сборная Грузии сыграла на Евро-2024. Ещё один штрих к портрету – после победы над Португалией Кварацхелия подбежал к своему кумиру Роналду и извинился. Когда-то они виделись в футбольной академии в Тбилиси, а весной Хвича повторил опыт Криштиану и выиграл Лигу чемпионов. Сейчас в грузинских футбольных академиях у многих игроков спущены вниз гетры, как у их нового кумира.

Успех Хвичи вдохновил его младшего брата Торнике. Он тоже левый вингер, 15-летний парень занимается в грузинском филиале академии «Интера». Также часто пишут, что Хвича спас жизнь своему отцу Бадри, но это пафосная версия правды. Кварацхелия оплатил с зарплаты в «Локомотиве» операцию папы на сердце, но какой сын сделал бы иначе? Также Хвича порадовал Бадри внуком – в прошлом году супруга подарила Кварацхелии наследника Дамиана.

Вингер отказал «Ливерпулю» и другим грандам

Грузин был близок ко второму Скудетто с «Наполи», но заявил Конте, что уйдет зимой. Владелец южного клуба Де Лаурентис не мешал вингеру прислушаться к интуиции. Конте отреагировал в привычном тренеру жестком стиле: если футболист не хочет играть в основе «Наполи», то скатертью дорога. Кварадона, которого фанаты также окрестили Квараваджо в честь Караваджо, трогательно попрощался с Неаполем. Хвича пошел в центр города к муралу с Марадоной.

А вот фанаты встретили решение кумира по-разному. Из неаполитанских магазинов выбросили ростовые картонные фигуры Хвичи в мусорные баки. Итальянцы проявили эмоции, а вот грузин оказался расчетливым. Кварацхелия активно учил английский язык. Он может поддержать простую беседу, что доказал в интервью Рио Фердинанду. Знает английский язык, но выбрал не АПЛ . За него сражались «Ливерпуль» и ПСЖ , и парижанам было намного проще на переговорах.

Катарские шейхи знают Де Лаурентиса. Звезды «Наполи» Кавани и Лавесси играли в Париже. Футболисты из Серии А доверяют клубу из Франции. Достаточно примеров Ибрагимовича и Верратти, чтобы связать итальянские клубы и Париж. Кварацхелия в детстве мечтал играть за «Реал», но там в атаке Винисиус и Мбаппе. Зато именно отъезд Килиана в Мадрид заставил Луиса Энрике запросить трансфер Хвичи зимой, а не ждать этого лета. Большая удача для грузина.

И удача для ПСЖ . Кварацхелия пригодился в Лиге чемпионов. «Астон Вилла» повозила парижан и выиграла 3:2. Без роскошной игры Кварацхелии в первом матче могли зайти в овертайм. В Париже Хвича создал десять моментов и забил чемпиону мира Мартинесу, обеспечив правильную разницу. Против «Арсенала» вингер тоже помог. В детстве Кварацхелия играл на правом фланге, но затем его передвинули на другой край, ведь футболист работал двумя ногами.

Пожалуй, Кварацхелия мог заиграть в «Ливерпуле». Но в Англии Хвича попал бы под тотальный прессинг каждую неделю, а во Франции проще адаптироваться, когда играешь за ПСЖ . Кварацхелия даже заходил в центр атаки, куда начал чаще смещаться после нового года бывший правый вингер Дембеле. Дуэ и Баркола тоже умеют менять позиции. Формально схема «4-3-3», но всё намного сложнее. Кроме гола «Астон Вилле», Кварацхелия огорчил «Арсенал».

Лондонцы к нему тоже присматривались в прошлом, а весной Хвича создал в дебюте гостевой игры победный гол для Дембеле. Кварацхелия мгновенно вписался. Первую часть сезона Хвича провел в легком ритме в «Наполи», команда Конте не выступала в еврокубках. А коллектив был успешным, Кварацхелия перешел из одной чемпионской команды в другую. Были сомнения, что ПСЖ правильный выбор, ведь Лига 1 слабее АПЛ , но грузин всё правильно рассчитал.

Выгнали из «Локомотива», но выиграл Лигу чемпионов

«Локомотив» упустил звезду. В «Рубине» к Хвиче отнеслись лучше, но затем отношения с клубом испортились. В Казани считали, что агенты запудрили игроку мозги. В «Рубине» не верили, что грузин закрепится в «Наполи». Ошиблись. В 24 года Кварацхелия выиграл Лигу чемпионов и забил в мюнхенском финале. «Интер» разбили 5:0, это был четвертый трофей ПСЖ за сезон. А сегодня у Кварацхелии финал Клубного чемпионата мира в Нью-Джерси против «Челси».

Парижане по пути разнесли «Атлетико» и «Реал». Также удачно сыграли на контратаках против «Баварии», хотя тот поединок был для ПСЖ намного сложнее. Кварацхелия забил на турнире только клубу из США , но Хвича является футболистом основы Энрике. Дембеле не мог выйти на поле с первых минут до встречи с «Реалом», за финты отвечал грузин. В матче против «сливочных» Кварацхелия снова очаровал публику. Хвича красиво отобрал мяч у Мбаппе.

Вингер ПСЖ технично ушел от фола со стороны Килиана и пробросил мяч под Гюлером. Настоящий футбольный Квараваджо, итальянцы правильно подобрали прозвище. В следующей сезоне Хвича может забивать чаще, ведь адаптируется в Париже и ещё лучше сыграется с лучшим левым защитником сезона Мендешем. Кварацхелии есть куда расти, но он уже на вершине. Причем даже мечту о «Реале» не стоит выбрасывать, ведь у Винисиуса будут проблемы в Мадриде.

В мире мало шикарных левых вингеров. Кварацхелия молодой и доказал умение работать на команду. В Казани все знали, что это техничный эгоист, а у Энрике футболист успешно прессингу чужую защиту. С Хвичей можно работать, он адекватный парень. Посещал с мамой и братьями грузинские монастыри, не влезал в скандалы. С женой познакомился в Тбилиси. Ница училась до декрета на врача. А Кварацхелию сосредоточен на футболе, и он может играть ещё лучше.