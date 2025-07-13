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Кварацхелия заиграл в лучшей команде мира. Футболист из Грузии покорил техникой и скромностью

13 июля 2025, 12:35
Кварацхелия

Идеальный зимний трансфер.

Кварацхелия превзошел отца и вдохновил брата

Хвича мегрел, это субэтнос грузинского народа из одноименного региона. Футболист говорит на мегрельском языке. В отличие от папы Бадри, вингер ПСЖ не является стереотипным грузином по темпераменту. Кварацхелия настолько спокойный, что его поначалу сильно удивляли слезы жены Ницы после важных голов мужа. Хвича намного реже проявляется бурные эмоции. Его мама Мака даже просила сына активнее праздновать большие победы с ПСЖ.

Кварацхелия тихий парень. Старые видеоигры, детективы Агаты Кристи в дороге в самолетах и автобусах. Тихий, но с друзьями. Хвича называет братом Давиташвили. Зурико, еще одного бывшего игрока «Рубина», считали более перспективным талантом. Хвича был слишком худым. Зато он вырос в семье футболиста и знал, чем хочет заниматься. Его отец Бадри был форвардом и сыграл несколько матчей за сборную Азербайджана, чьи клубы представлял.

У Барди и Маки три сына, все хотели стать футболистами. Хотя Кварацхелия вырос в Тбилиси, у семьи есть дом в горах в провинции. Именно там Хвича учился работать с мячом. Его отец Барди проколол много мячей, когда бил по забору с острыми элементами. Хвича оказался хитрее. Малыш срывал яблоки и надевал на шипы на воротах. Мяч всегда оставался целым, а родители довольными. Ещё Кварацхелия занимался дзюдо, но футбол манил сильнее.

Хвича давно превзошел отца, ведь с вингером сборная Грузии сыграла на Евро-2024. Ещё один штрих к портрету – после победы над Португалией Кварацхелия подбежал к своему кумиру Роналду и извинился. Когда-то они виделись в футбольной академии в Тбилиси, а весной Хвича повторил опыт Криштиану и выиграл Лигу чемпионов. Сейчас в грузинских футбольных академиях у многих игроков спущены вниз гетры, как у их нового кумира.

Успех Хвичи вдохновил его младшего брата Торнике. Он тоже левый вингер, 15-летний парень занимается в грузинском филиале академии «Интера». Также часто пишут, что Хвича спас жизнь своему отцу Бадри, но это пафосная версия правды. Кварацхелия оплатил с зарплаты в «Локомотиве» операцию папы на сердце, но какой сын сделал бы иначе? Также Хвича порадовал Бадри внуком – в прошлом году супруга подарила Кварацхелии наследника Дамиана.

Вингер отказал «Ливерпулю» и другим грандам

Грузин был близок ко второму Скудетто с «Наполи», но заявил Конте, что уйдет зимой. Владелец южного клуба Де Лаурентис не мешал вингеру прислушаться к интуиции. Конте отреагировал в привычном тренеру жестком стиле: если футболист не хочет играть в основе «Наполи», то скатертью дорога. Кварадона, которого фанаты также окрестили Квараваджо в честь Караваджо, трогательно попрощался с Неаполем. Хвича пошел в центр города к муралу с Марадоной.

А вот фанаты встретили решение кумира по-разному. Из неаполитанских магазинов выбросили ростовые картонные фигуры Хвичи в мусорные баки. Итальянцы проявили эмоции, а вот грузин оказался расчетливым. Кварацхелия активно учил английский язык. Он может поддержать простую беседу, что доказал в интервью Рио Фердинанду. Знает английский язык, но выбрал не АПЛ. За него сражались «Ливерпуль» и ПСЖ, и парижанам было намного проще на переговорах.

Катарские шейхи знают Де Лаурентиса. Звезды «Наполи» Кавани и Лавесси играли в Париже. Футболисты из Серии А доверяют клубу из Франции. Достаточно примеров Ибрагимовича и Верратти, чтобы связать итальянские клубы и Париж. Кварацхелия в детстве мечтал играть за «Реал», но там в атаке Винисиус и Мбаппе. Зато именно отъезд Килиана в Мадрид заставил Луиса Энрике запросить трансфер Хвичи зимой, а не ждать этого лета. Большая удача для грузина.

И удача для ПСЖ. Кварацхелия пригодился в Лиге чемпионов. «Астон Вилла» повозила парижан и выиграла 3:2. Без роскошной игры Кварацхелии в первом матче могли зайти в овертайм. В Париже Хвича создал десять моментов и забил чемпиону мира Мартинесу, обеспечив правильную разницу. Против «Арсенала» вингер тоже помог. В детстве Кварацхелия играл на правом фланге, но затем его передвинули на другой край, ведь футболист работал двумя ногами.

Пожалуй, Кварацхелия мог заиграть в «Ливерпуле». Но в Англии Хвича попал бы под тотальный прессинг каждую неделю, а во Франции проще адаптироваться, когда играешь за ПСЖ. Кварацхелия даже заходил в центр атаки, куда начал чаще смещаться после нового года бывший правый вингер Дембеле. Дуэ и Баркола тоже умеют менять позиции. Формально схема «4-3-3», но всё намного сложнее. Кроме гола «Астон Вилле», Кварацхелия огорчил «Арсенал».

Лондонцы к нему тоже присматривались в прошлом, а весной Хвича создал в дебюте гостевой игры победный гол для Дембеле. Кварацхелия мгновенно вписался. Первую часть сезона Хвича провел в легком ритме в «Наполи», команда Конте не выступала в еврокубках. А коллектив был успешным, Кварацхелия перешел из одной чемпионской команды в другую. Были сомнения, что ПСЖ правильный выбор, ведь Лига 1 слабее АПЛ, но грузин всё правильно рассчитал.

Выгнали из «Локомотива», но выиграл Лигу чемпионов

«Локомотив» упустил звезду. В «Рубине» к Хвиче отнеслись лучше, но затем отношения с клубом испортились. В Казани считали, что агенты запудрили игроку мозги. В «Рубине» не верили, что грузин закрепится в «Наполи». Ошиблись. В 24 года Кварацхелия выиграл Лигу чемпионов и забил в мюнхенском финале. «Интер» разбили 5:0, это был четвертый трофей ПСЖ за сезон. А сегодня у Кварацхелии финал Клубного чемпионата мира в Нью-Джерси против «Челси».

Парижане по пути разнесли «Атлетико» и «Реал». Также удачно сыграли на контратаках против «Баварии», хотя тот поединок был для ПСЖ намного сложнее. Кварацхелия забил на турнире только клубу из США, но Хвича является футболистом основы Энрике. Дембеле не мог выйти на поле с первых минут до встречи с «Реалом», за финты отвечал грузин. В матче против «сливочных» Кварацхелия снова очаровал публику. Хвича красиво отобрал мяч у Мбаппе.

Вингер ПСЖ технично ушел от фола со стороны Килиана и пробросил мяч под Гюлером. Настоящий футбольный Квараваджо, итальянцы правильно подобрали прозвище. В следующей сезоне Хвича может забивать чаще, ведь адаптируется в Париже и ещё лучше сыграется с лучшим левым защитником сезона Мендешем. Кварацхелии есть куда расти, но он уже на вершине. Причем даже мечту о «Реале» не стоит выбрасывать, ведь у Винисиуса будут проблемы в Мадриде.

В мире мало шикарных левых вингеров. Кварацхелия молодой и доказал умение работать на команду. В Казани все знали, что это техничный эгоист, а у Энрике футболист успешно прессингу чужую защиту. С Хвичей можно работать, он адекватный парень. Посещал с мамой и братьями грузинские монастыри, не влезал в скандалы. С женой познакомился в Тбилиси. Ница училась до декрета на врача. А Кварацхелию сосредоточен на футболе, и он может играть ещё лучше.

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Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
15 июля в 23:22
Тухеля поставили не за заслуги, а по блату. Его давно мечтали поставить Кан и Сали, вот и выгнали, невоспитанного и спесивого Нагеля, который, годом раньше, позорно вылетел от В/Р в ЛЧ... Лучший вариант для сб.Германии Ф.Магат, но его, недавно, недопустили даже баллотироваться на пост президента Гамбурга.
Что касается МС, то его, в то время, никто пройти не мог, это не то, что сейчас- развалина. И никакой Нагель не помог бы...
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
15 июля в 23:11
Тухель разве глупец раз решил подзаработать на британцах??? думаю он будет в тройке самых высокооплачеваемых тренеров на ЧМ............

Раз в Германии нету сильного тренера для сборной почему немцам не пойти по пути других сборных......скажем Бразилия поставила Анчелотти, Англия как знаем Тухеля, .......или Россия ставила Хиддинка.........

PS чисто по мне лучше бы Англия поставила бы Почеттино.....так как он раскрыл не мало хороших футблолистов Кейна, Алли, Уокера в Тоттенхэме, Коула Палмера для Челси, и проделал больше работы в АПЛ чем Тухель с Челси который чисто на фарте зайдя выиграл ЛЧ......по этому его и поставили в свое время в Баварию сменив Нагеля думая что в 1/4 он пройдет Ман Сити и Гвардиолу, как он его обыграл в финале лЧ 21 года и это оказалась ошибкой боссов мюнхенцев.....по этому у меня были недовольства с чего это уволили Нагельсманна и поставили его.......
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
15 июля в 21:08
Тухель- глупец, если после катастрофы в Баварии, сразу же взялся за такой сложный новый проект, как сб.Англии. Я не верю в его успех, но буду счастлив ошибиться. По Нагелю, давно всё сказал и доказал...
Что касается Флика, то гениального тренера не выгоняют с позором из сборной Германии и руки ему не подают, а главное- не называют "не мужиком", а футболисты сборной не посылают на три буквы...))) А его победа в ЛЧ- была в ковидный год, при пустых трибунах.)))
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
15 июля в 20:55, ред.
Посмотрим кто дальше пройдет на ЧМ........Нагельсманн с Германией или ваш любимый Тухель со сборной Англией..... ведь я фанат английского футбола........

PS Бездарные тренеры не берут за один год 6 трофеев.....это я про Флика......до него 6 трофеев взял только Гвардиола.....
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
15 июля в 19:44, ред.
Давайте договоримся не писать так много и не переливать пустое в порожнее. Я понимаю, что после того, как вы, буквально требовали назначить Нагеля на пост гл.тренера сб.Германии огорчены его неудачами. Но вас предупреждали, что он этим и кончит. Фактически, его назначил Л.Маттеус, если бы не он, Нагель по сей день сидел бы без работы... На ЧЕ, игру Испании проиграл исключительно Нагель, даже не судья, неназначивший 1000% пенальти. Обсуждать Флика желания не имею, его бездарность доказал Индзаги в полуфинале ЛЧ, который сам, в свою очередь, получил-0:5 в финале.
Про проблемы Реала, ничего говорить не хочу, принципиально, после того, как выживший из ума Перес уволил могучего Анчи и поставил Алонсо.
Всё, любезный, на этом беседу заканчиваю, и хочу попросить вас, на будующее- не цитировать мне российских блогеров, которыe называют шварца гениальным тренером, а недоделанного грузина- великим игроком, который в финале КЧМ, снова растворился и был заменен в начале 2-го тайма.))) Читайте итальянскую прессу...)))
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
15 июля в 19:27, ред.
А в чем Нагельсманн плох или виноват в том что сегодня весь немецкий футбол в упадке.....до него было лучше?......два подряд ЧМ 18 и 22 сборная Германия не вышла из группы сенсационно проиграв Кореи и Японии, даже товорняк......... лучший результат домашний евро 1/4..........

А что Флик плохой тренер был???? 6 трофеев с Баварией и сегодня с Барсой в кавалирийском стиле 4 раза обыграл Реал, выиграв все в испании остановившись в полуфинале ЛЧ......... может его не следовала убирать после товрнка с японией????

А что если поколение немецкий футболистов за последнее время одно из самых слабых......... и просто кого не поставь лучше не будет......вот по этому Клопп и не стал тренировать,

PS Только не думайте что я Флика восхваляю, за результат, я к нему был настроен скептически и не расчитывал на его успех, так как я считаю что немец не должен тренировать Барселону.......
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
15 июля в 19:06
Жаль. В.Дараселия в штрафной гакручивал иной раз по 3-5 человек!
Забивал и пасовал. Был замечательным человеком: жаль, что рано ушел от нас.
Так ,видимо, было определено судьбой.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
15 июля в 18:58, ред.
А кто еще видит в нем гения- блогер Новиков? Я его не читал и даже не знаю кто он))). Зато, я читал итальянскую прессу, с зубодробительной критикой в адрес спесивого недоразумения, вот она- для меня авторитет.
Давайте лучше про Нагеля и его "успехи".)))
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
15 июля в 18:51
Совсем забыли.............А я Хвиче золотой мяч хотел дать........ так что я не один такой кто видит в нем футбольного гения и таланта....)))))))ах-ах-ах!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
15 июля в 16:00
Я застал Виталия Витальевича Дараселию в Алании, вероятно сын того Дараселии. Поиграл всего сезон, убрали из команды за какой-то заговор. Но был очень крутым игроком, дриблером. Один из лучших по дриблингу, что я видел в Алании . И очень удивлен, что его карьера не сложилась совсем никак и он не развил свой талант.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
15 июля в 15:25
Я говорю о Виталии Дараселия, игроке Динамо Тб и сб.СССР.
Ещё и пару слов и о Гуцаеве: был твоим земляком, осетин.
Правый крайний нападающий, великолепный нагнетатель напряжения на своем фланге, дриблер от Бога.
Хвиче до него ....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
14 июля в 23:08
О котором Дараселии речь?
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
14 июля в 17:33
Спасибо за оценку комментария.
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
14 июля в 08:51
Супер, Артем, супер!!!!!!!👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
От себя добавлю: когда в игре с Миланом отсутствовал Осимхен, роль лидера должен был примерить на себя грузин. Но у него ничего не получилось и лидером он не стал. Более того, ещё и гол привез в свои ворота...
Ещё раз- Браво, Дружище, браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
14 июля в 08:50
Не получилось закончить фразу: рекламо- это одно, а реальность всегда будет иной...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
14 июля в 08:44
Так и есть! Добавлю: хвалить игрока за то, что играет со спущенными гетрами, нонсенс!
Гетры не носки, они нужны игроку как защита от травм.
В случае с Хвичей это рядовое пижонство, и следовать линии его поведения не следует никому.
Скажу о его скромности: неразговорчивость- не эквивалент скромности, ибо скромность в поступках.
Поход к Марадоне( мемориал) ...Фрейд это понял бы.Вчера при замене снял бинты и по дороге к скамейке бросил их на дорожке...
Руки в гору при ,,кривом ударе"( боги не мажут !?) - это скромность?
Одно в нем что-есть, то есть: красавец и без наколок( уважаю).
По игре его скажу: ничего выдающегося в нем не вижу.Как дриблер может быть и в десятке, хотя не уверен( есть Родриго, Винисиус, Леао, Мбаппе( когда нужно) и много ещё кто из французских, испанских, бразильских команд...
Вчера с Челси после одной попытки( стандартной ) сник и играть перестал.
После Неаполя, после раскрутки и продажи ничем себя не проявил особенно, а в ПСЖ дриблеры есть и выше классом.
Витиньо, Хакими-(защитник!), Дембеле и Барколя... Поставить рядом Хвичу?
Игрок он, конечно ,хороший, но когда кончится. рекламная смазка после Неаполя( для продажи), будем тогда рассуждать ,,плох он или хорош"...
ПСЖ... Одна игра ничего не может показать или определить.. Вспомним победу РУБИНА над Барселоной ... Можно сделать вывод о том, что Барса играет хуже Рубина, выше классом и прочее?
Нет, конечно...
ПСЖ свою задачу в сезоне выполнил- взял ЛЧ! Сейчас играл в финале(!) КЧМ, проиграл сильной команде , не местного районного масштаба и что?
ПСЖ плохо играет?
Нет ,конечно!
Это спорт, это люди, они могут уставать, морально и физически; запас прочности не вечен.

Итог моего комментария по ПСЖ : это очень, очень сильный клуб, но был вчера не его день.
О Хвиче: хвалить его не по делу не надо,ибо все играли в ПСЖ не на ,,5"!
Выделять особенно не надо: он не лучший игрок в команде, тем более не лидер... Будет им? Не уверен!
Вспоминаю игроков прошлого из Грузии.
Хвича и на 50% не приблизился к Месхи, Метревели, Кипиани ,Дараселии(вот кто дриблером был !!!!), Гуцаеву и ряду игров других клубов СССР.
С кем сравнивать сейчас Хвичу ?
Скажу одн реклама одно
Capral
Capral ответ Temuri Jomarjidze (раскрыть)
13 июля в 21:00
Лучшего футболиста Италии ему купил его агент, тем более, человек исчезнувший на полгода с радаров- в принципе, лучшим быть не может, к тому же, беспощадно критикуемый прессой... Это первое. А второе, это то, что про чемпионат и кубок Франции, ваще говорить не стоит, поскольку, этих турниров, как таковых в стране не существует, если учесть, что еще до их начала известен победитель. А победителем ЛЧ, он стал- исключительно номинально, поскольку, никакого существенного вклада в победу команды не внес, не был лидером и решающие мячи не забивал. Никакой предвзятости, всё объективно.
Temuri Jomarjidze
Temuri Jomarjidze
13 июля в 20:52
Кварацхелия за три года стал -- чемпионом Италии,лучшим футболистом Италии,чемпионом Франции,обладателем Кубка Франции,обладателем Кубка Чемпионов Европы и финалистом Межконтинентального чемпионата мира среди клубов...
Что еще взять можно с человека?!
112910415
112910415
13 июля в 19:50
Будем наблюдать!
Capral
Capral
13 июля в 18:06, ред.
После того, как блогер В.Багров назвал шварца гениальным тренером, я перестал читать блогерские заметки. То-есть, когда я, два года уверял пользователей Соккера в том, что шварц ничтожество, Вадим говорил обратное. Ну а кто оказался прав- все знают, гений, так называемый- всё и везде проиграл и похоронил Герту, и я уверен- это не последний его "подвиг"...)))

Я это к тому, что и блогер Новиков, который наверняка расписал Хвичку в самых ярких тонах, тоже, скоро поймет, что поспешил... Спесивый грузин и в Наполи начинал резво, о чем я неоднократно говорю, но потом скисает, катится вниз и получает жесточайшую критику... Так будет и во Франции, просто надо потерпеть и подождать...

Ничего особенного я в нем не вижу и в ПСЖ. Часто переигрывает, передерживает мяч и как обычно идет в бесполезную обводку. С точки зрения командности- самый заурядный. Его заслуги в победе ПСЖ в ЛЧ, вообще нет никакой. Он не лидер, игру не ведет, иногда обостряет за счет дриблинга, ну и только. Даже в игре с заурядной Баварией, отметился один раз выходом к воротам, в остальных случаях был практически незаметен.

Поэтому, еще раз говорю: коллеги, наберитесь терпения, и вы получите прежнего бездарного грузина... Ну а какой он скромный- это вообще за гранью. Человек, который, якобы, привыкает к сравнению с Марадоной и позирует на камеру возле памятника Великому аргентинцу- воистину "скромняга"!!!)))
112910415
112910415
13 июля в 16:37
Золотой мяч?
sihafazatron
sihafazatron ответ Gujo Barbakadze (раскрыть)
13 июля в 15:39
Это не совет, а мое мнение
Gujo Barbakadze
Gujo Barbakadze ответ sihafazatron (раскрыть)
13 июля в 15:35
Поговори с энрике...может послушает совет...
Gujo Barbakadze
Gujo Barbakadze ответ jRest (раскрыть)
13 июля в 15:33
Не дали
Gujo Barbakadze
Gujo Barbakadze ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 июля в 15:32
Барколя молд...и хвича был таким 3 года назад...
Пасынок Переса
Пасынок Переса
13 июля в 14:43
Хорош "хачапури".
Sergo81
Sergo81 ответ sihafazatron (раскрыть)
13 июля в 14:24
Хвича физически просел сильно. После первого тайма его заменят. Скорее всего на Барколя. Ему срочно нужно физику набирать, иначе скамейка будет.
Sergo81
Sergo81 ответ jRest (раскрыть)
13 июля в 14:22
Нет. Я где-то читал, что по регламенту Италии это не возможно.
jRest
jRest
13 июля в 13:59
Нигде не видел информации, Хвича получил за сезон ещё золото Италии или нет? 🤔
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 июля в 13:38
Ну в лч могу глянуть, а чемпионат уж точно нет))
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