Вендел снова не явился на сборы, а Ренан покинет «Зенит». Фаворит РПЛ запоздал с расставаниями

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14 июля 2025, 15:27

В клубе это прекрасно понимают.

Вендел должен стать проблемой Моуриньо

Хавбек снова не явился на сбор «Зенита». Новый демарш чуть легче понять. Вендел попрощался со всеми, собрал вещи, переехал в Рио-де-Жанейро. Дома ему сообщили, что сорвался трансфер в «Ботафого». Бразильцы объяснили всё санкциями, но это слабая версия. Скорее у «Ботафого» беда с деньгами, как у других клубов миллионера Текстора. Тренерский штаб бразильцев запросил более послушных игроков. Вендела за 20 миллионов никто другой в Бразилии подписывать не хочет. Маркус не нужен в основе Семака, где появился Жерсон из «Фламенго». В «Зените» мечтают отправить Вендела в Стамбул. У руководства петербуржцев отличные отношения с менеджерами «Фенербахче». Вот только зачем Моуриньо футболист настроения? Португалец любит, когда его приказы выполняют. Вендел не проявил инициативу, чтобы остаться в Европе, его интересовали варианты на родине. В Стамбуле могут пожалеть, подписав мастера передач, у которого футбол редко на первом месте.

Ренан считает трансфер в «Зенит» ошибкой

Сам Ренан и его агент считают, что зря они согласились на приглашение «Зенита». Юный бразилец раньше попадал в трансферные списки «Реала». Теперь за него без особого энтузиазма торгуются клубы из Саудовской Аравии. Возможно, именно официальный представитель футболиста виновен в таком развитии карьеры? А в оценке ситуации агент игрока не ошибается. «Зениту» Ренан не нужен. У клуба есть другие центральные защитники. Председатель правления петербуржцев Медведев заявил, что Роберт продолжит карьеру в другом клубе. Правильное решение для самого игрока и для команды Семака. Сергей Богданович плохо работает с молодыми игроками. Вот только в Испании или Италии никто не верит в бразильца Ренана. Европейцы не отдадут за контракт игрока 20 млн евро, которые требует «Зенит». Менеджеры петербуржцев летали в Саудовскую Аравию, чтобы найти Ренану команду. Пока ждут официального решения. Возможно, Роберт останется в «Аль-Шабабе», где выступал в аренде в прошлом сезоне. Смущает лишь ценник. «Зенит» требует огромную денежную компенсацию.

Мантуану полезно сыграть на опережение

У «Зенита» проблема на правом фланге обороны. Мимович не заиграл, хотя дружественный «Фенербахче» пытался помочь арендой защитника. Опытный Марио Фернандес не закрепился в «Зените». У бедняги Караваева сложная травма. Семак не ждёт Вячеслава в заявке первой команды раньше осени. А это значит, что сейчас Караваев не сможет найти себе новую команду для игры в основе. Когда россиянин вернется, то увидит в заявке молодого Волкова. Игрок из «Краснодара» не впечатлил тренерский штаб до своей травмы в прошлом сезоне. Сергея подменял в старте правый вингер Мантуан. Чтобы играть чаще, Гонсало сменил позицию. При этом в «Зените» почти год торговались с «Фламенго», пытаясь заманить в РПЛ дорого защитника Уэсли. Бразильский латераль договорился с «Ромой», но Мантуану надо действовать на опережение. До конца трансферного периода Семак может получить другого профильного правого защитника. Тогда Мантуан окажется за бортом корабля. В атаке ему тоже нет места, там дорогой новичок Луис Энрике. Густаво важно найти новый клуб без промедления.

Кассьерра лишает себе матчей на ЧМ -2026

Скандальный нападающий Даку продлил контракт с «Рубином». Его трансфер в «Зенит» сорвался, хотя наличие переговоров на финальной стадии подтвердил босс петербуржцев Медведев. У Семака есть три высоких форварда – Соболев, Кассьерра и Гонду. Изобилие не остановило тренера от трансфера Даку. «Зенит» недоволен центральными нападающими, в прошлом сезоне они подставили команду. Тяжело сказать, кого тренер видит основным, покажут первые официальные поединки в РПЛ . Возможно, продолжит развиваться Гонду. Тогда аргентинец вытеснит Соболева и Кассьерру в глубокий запас. Если Александру не нужно волноваться о месте в заявке на ЧМ -2026, то Матео хотел бы убедить главного тренера сборной Колумбии. Но наставник Лоренсо пока игнорирует игроков «Зенита» Барриоса и Кассьерру. Можно упрекнуть агента форварда Матео в слабой работе. Давно очевидно, что футболисту нужен новый вызов. Кассьерра через раз выдает результативные сезоны. Он может впечатлить голами в ближайшие месяцы. Но умнее найти клуб в еврокубках ради попадания на ЧМ -2026 через год.

Адамовы застрянут на скамейке запасных

У «Зенита» есть однофамильцы Адамовы. Голкипер Денис раньше играл в основе «Сочи». В Санкт-Петербурге он в лучшем случае второй номер после Латышонка. Евгений не отдаст место в основе, если будет здоров. Также в «Зените» продлили на год контракт с ветераном из ворот Кержаковым. Показывают Адамову, что не доверяют ему даже роль второго голкипера без оговорок. Возможно, Кержаков выйдет на поле в Кубке России в отдельных матчах. А воспитаннику «Краснодара» Адамову давно стоило подумать о трансфере в клуб, где станет первым номером. Его однофамилец из обороны Арсен Адамов играл в аренде за «Оренбург» и «Ахмат». И тоже решил выбрать зарплату и скамейку вместо основы на данный момент. Даже бразилец Родригао, хотя у него больше опыта в основе «Зенита», разорвал контракт и нашел новый клуб, а вот Адамова пока ждут у моря погоды. Обидно, что неплохие футболисты не видят себя в основе других приличных команд. Многие довольствуются скамейкой в Санкт-Петербурге, ссылаясь на роскошные финансовые условия.