Талалаев повторил рекорд по числу возглавляемых клубов в высшей лиге

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вчера, 23:58

Главный тренер «Балтики» стал третьим наставником в истории, возглавлявшим семь команд в высшем дивизионе чемпионата России по футболу.

Специалист установил достижение в матче 1-го тура РПЛ с московским «Динамо» в гостях (1:1). Ранее по семь клубов в высшей лиге страны тренировали Сергей Павлов и черногорец Миодраг Божович.

Ранее Талалаев работал в Премьер-Лиге с нижегородской «Волгой», «Химками», самарскими «Крыльями Советов», грозненским «Ахматом», московским «Торпедо», а также исполнял обязанности главного тренера «Ростова».