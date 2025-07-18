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Талалаев повторил рекорд по числу возглавляемых клубов в высшей лиге

вчера, 23:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев стал третьим наставником в истории, возглавлявшим семь команд в высшем дивизионе чемпионата России по футболу.

Специалист установил достижение в матче 1-го тура РПЛ с московским «Динамо» в гостях (1:1). Ранее по семь клубов в высшей лиге страны тренировали Сергей Павлов и черногорец Миодраг Божович.

Ранее Талалаев работал в Премьер-Лиге с нижегородской «Волгой», «Химками», самарскими «Крыльями Советов», грозненским «Ахматом», московским «Торпедо», а также исполнял обязанности главного тренера «Ростова».

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:59
Этим рекордом не стоит гордиться, не надо и стыдиться его...
7ztxemgba4w6
7ztxemgba4w6
сегодня в 00:23
Рекорд какой-то не престижный.
drug01
drug01
сегодня в 00:16
Теперь надо добиться успеха!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:10
Видимо востребованный специалист...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:08
А Андрюха , то оказывается своего рода "коллекционер"...)
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