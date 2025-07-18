«Васко да Гама» — «Гремио». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (19.07.2025)

Ставки букмекеров
В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.03. В случае победы «Гремио», зайдет коэффициент 4.05. Ничью можно выбрать по 3.2.
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1 : 1
завершен
19 июля 2025, 23:30
суббота
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.8 за ТБ 2 и ТМ 2 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Васко да Гама» показывает не самый лучший футбол, и из-за этого опустился аж на 15 место с 13 заработанными очками. От зоны вылета в бразильскую Серию В его отделяют всего лишь два балла. Две последние игры «Васко да Гамы» завершились поражениями от «Ботафого» (0:2), и «Индепендьенте дель Валье» (0:4).
«Гремио» располагается не на много выше своего сегодняшнего оппонента. Команда занимает 12 строчку, с 16 заработанными баллами. Такое положение клуба в турнирной таблице позволяет ему пройти в групповой этап Южноамериканского кубка. Два последних матча «Гремио» завершились поражениями от «Крузейро» (1:4), и «Альянса Лима» (0:2).
Информация для ставок
- «Васко да Гама» проиграл шесть из десяти последних встреч
- «Гремио» выиграл четыре раза из десяти игр
- Четыре из пяти последних матчей «Васко да Гамы» завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Пари.