«Васко да Гама» — «Гремио». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (19.07.2025)

1752868919

18 июля 2025, 23:01

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.03. В случае победы «Гремио», зайдет коэффициент 4.05. Ничью можно выбрать по 3.2.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.8 за ТБ 2 и ТМ 2 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Васко да Гама» показывает не самый лучший футбол, и из-за этого опустился аж на 15 место с 13 заработанными очками. От зоны вылета в бразильскую Серию В его отделяют всего лишь два балла. Две последние игры «Васко да Гамы» завершились поражениями от «Ботафого» (0:2), и «Индепендьенте дель Валье» (0:4).

«Гремио» располагается не на много выше своего сегодняшнего оппонента. Команда занимает 12 строчку, с 16 заработанными баллами. Такое положение клуба в турнирной таблице позволяет ему пройти в групповой этап Южноамериканского кубка. Два последних матча «Гремио» завершились поражениями от «Крузейро» (1:4), и «Альянса Лима» (0:2).

Информация для ставок

«Васко да Гама» проиграл шесть из десяти последних встреч

«Гремио» выиграл четыре раза из десяти игр

Четыре из пяти последних матчей «Васко да Гамы» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Пари.