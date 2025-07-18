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«Спартак» выручил с продажи футболок более 150 млн рублей

вчера, 17:39

Коммерческий директор московского «Спартака» Вячеслав Соловьев рассказал журналистам о том, какие футболки команды пользуются наибольшим спросом.

Очевидно, что больше всех интерес вызывают формы с фамилиями тех, кто лучше проявляет себя на поле. Это [Манфред] Угадьде, Маркиньос. Плюс это молодые игроки. Мы продали футболок больше чем на 150 млн рублей. Это хороший результат, торговля — это одно из самых перспективных направлений.

18 июля прошла презентация формы столичного клуба на сезон 2025/26.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:12
Бесплатно раздавать надо, больше фанатов соберут
Шуня771
Шуня771
вчера в 19:58
А Зенит?
ABir
ABir
вчера в 19:26
Очень приличные деньги, действительно очень популярная форма среди болельщиков.
альсато
альсато
вчера в 19:06
меняйте коммерческого-он идиот!..мы не продали -, а продолжаем реализовывать атрибутику клубную ))))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:48, ред.
150 миллионов рублей это выручка, а какая чистая прибыль? Интересно, какие ещё есть способы заработать деньги? Спонсорские и рекламные контракты не в счёт. Вот бы заставить наши клубы жить на доходы от продажи билетов и атрибутики.
jRest
jRest
вчера в 18:29
Акция на заправках: не купишь футболку Угальде, заправлять не будем.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:19
Ну вроде продажа атрибутики это не основная статья дохода
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:00
Интересно это за какой промежуток времени ... за год, за 10 лет.... умолчали это.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:44, ред.
Так вот чем надо заняться, а не футболом, уже представляю как Денисов со своей фирменной невозмутимой лыбой на 5 баллов айкью на лице делает строчку на воротнике за швейной машинкой и случайно, но уверенным движением пришивает футболку к руке соседа. И как никак продажи футболок ближе по духу с продажей бензина вот и попёрло. Интересно, я вот думаю с каким бы игроком из нынешнего состава не стыдно было бы майку надеть и никто в голову не приходит. Скорее всего прибыль в основном от продажи ретро футболок идёт
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:43
Одну Федун купил....за 75 млн...
Вторую сам Соловьев...за ту же сумму...
wh2j2yrpjg8y
wh2j2yrpjg8y
вчера в 17:40
Ни разу не видел в продаже ни одной.
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