«Спартак» выручил с продажи футболок более 150 млн рублей

Коммерческий директор московского «Спартака» Вячеслав Соловьев рассказал журналистам о том, какие футболки команды пользуются наибольшим спросом.

Очевидно, что больше всех интерес вызывают формы с фамилиями тех, кто лучше проявляет себя на поле. Это [Манфред] Угадьде, Маркиньос. Плюс это молодые игроки. Мы продали футболок больше чем на 150 млн рублей. Это хороший результат, торговля — это одно из самых перспективных направлений.