Первый матч на обновлённом стадионе «Камп Ноу» перенесён

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вчера, 19:56

«Барселона» сообщила о том, что проведение первого матча на обновлённом стадионе «Камп Ноу» откладывается.

На 10 августа была запланирована игра в рамках Кубка Жоана Гампера. Стадион не смог получить первоначальную лицензию в частности из-за того, что по причине масштабных работ не удалось выполнить все условия, предусмотренные нормативными актами.

Розыгрыш Кубка Жоана Гампера в итоге пройдёт на арене «Йохан Кройф».