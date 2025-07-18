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Первый матч на обновлённом стадионе «Камп Ноу» перенесён

вчера, 19:56

«Барселона» сообщила о том, что проведение первого матча на обновлённом стадионе «Камп Ноу» откладывается.

На 10 августа была запланирована игра в рамках Кубка Жоана Гампера. Стадион не смог получить первоначальную лицензию в частности из-за того, что по причине масштабных работ не удалось выполнить все условия, предусмотренные нормативными актами.

Розыгрыш Кубка Жоана Гампера в итоге пройдёт на арене «Йохан Кройф».

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:08
Маэстро, фиесту забыл…)
112910415
112910415
вчера в 21:00
Не самая страшная беда)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:49
Хорошо, что основной перечень работ, всё-таки, выполнили...
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:11, ред.
Да да)...транкила и маньяна - два главных слова в жизни испанцев...
Зачем беспокоиться?... есть транкила - расслабься...
Как следствие транкилы, есть маньяна – т.е. завтра... Не успели сегодня? Сделаете маньяна – завтра! ..ну или не завтра)...и да)...не факт, что всё в итоге сделают без ошибок...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:01
лучше не торопится вводом, чем потом исправлять ошибку)))
успеем вернуться на Камп Ноу
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:00
Не только в наших клубов проблемы со стадионами. У топ команд то же самое
Гость
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