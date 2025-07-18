Первый матч на обновлённом стадионе «Камп Ноу» перенесён

«Барселона» сообщила о том, что проведение первого матча на обновлённом стадионе «Камп Ноу» откладывается.
На 10 августа была запланирована игра в рамках Кубка Жоана Гампера. Стадион не смог получить первоначальную лицензию в частности из-за того, что по причине масштабных работ не удалось выполнить все условия, предусмотренные нормативными актами.
Розыгрыш Кубка Жоана Гампера в итоге пройдёт на арене «Йохан Кройф».
Зачем беспокоиться?... есть транкила - расслабься...
Как следствие транкилы, есть маньяна – т.е. завтра... Не успели сегодня? Сделаете маньяна – завтра! ..ну или не завтра)...и да)...не факт, что всё в итоге сделают без ошибок...
Зачем беспокоиться?... есть транкила - расслабься...
Как следствие транкилы, есть маньяна – т.е. завтра... Не успели сегодня? Сделаете маньяна – завтра! ..ну или не завтра)...и да)...не факт, что всё в итоге сделают без ошибок...
успеем вернуться на Камп Ноу
успеем вернуться на Камп Ноу