В Аргентине впервые за 12 лет пустят болельщиков гостей на матч чемпионата

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вчера, 23:37

Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия объявил о первом пробном возвращении выездных болельщиков в чемпионате страны.

Впервые это произойдёт в матче между «Ланусом» и «Росарио Сентраль» 19 июля. Речи о массовой практике пока не идёт.

Запрет на посещение матчей гостевыми болельщиками был введён в 2013 году после неоднократных беспорядков и случаев насилия, включая гибель двух болельщиков перед встречей «Бока Хуниорс» и «Сан Лоренсо», а также убийство фаната «Лануса» на игре с «Эстудиантесом» во время столкновений с полицией.