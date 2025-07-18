Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыАргентина. Суперлига 2025

В Аргентине впервые за 12 лет пустят болельщиков гостей на матч чемпионата

вчера, 23:37
ЛанусЛоготип футбольный клуб Ланус-:-Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль22:30 Не начался

Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия объявил о первом пробном возвращении выездных болельщиков в чемпионате страны.

Впервые это произойдёт в матче между «Ланусом» и «Росарио Сентраль» 19 июля. Речи о массовой практике пока не идёт.

Запрет на посещение матчей гостевыми болельщиками был введён в 2013 году после неоднократных беспорядков и случаев насилия, включая гибель двух болельщиков перед встречей «Бока Хуниорс» и «Сан Лоренсо», а также убийство фаната «Лануса» на игре с «Эстудиантесом» во время столкновений с полицией.

Подписывайся в ВК
Все новости
Овечкин посетил стартовый матч сезона РПЛ «Динамо» — «Балтика»
Вчера, 20:46
Заболотный: «Болельщики „Спартака“ не обязаны меня принимать»
Вчера, 08:00
Официально2,9 млн человек оформили Fan ID
16 июля
Болельщики «Кристал Пэлас» вышли на протест после исключения клуба из ЛЕ
16 июля
Мусаев обратился к болельщикам «Краснодара» перед стартом нового чемпионата
16 июля
Болельщики «Лацио» провели демонстрацию против президента клуба Лотито
15 июля
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:54
Болельщики клубов в Аргентине? Когда по одному милейшие существа. Стоит им собраться вместе, становятся похожими на бешенных собак. Я бы их рассаживал с интервалом три метра, а лучше не пускать никого.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:12
Фигасе какие строгости у них были введены...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 