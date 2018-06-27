Источник: «Милан» на год отстранен от еврокубков

Источники в Италии сообщают, что УЕФА принял решение отстранить «Милан» от еврокубков на год за нарушения финансового фэйр-плей. «Россонери» уже уведомлены о решении, а официально о санкции будет объявлено позже. Также «Милан» будет оштрафован на 30 млн евро.

Сообщалось, что новый владелец клуба Ли Юнхун испытывает финансовые трудности.

«Милан» в следующем сезоне должен был играть в групповом раунде Лиги Европы.