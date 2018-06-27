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Источник: «Милан» на год отстранен от еврокубков

вчера, 17:12

Источники в Италии сообщают, что УЕФА принял решение отстранить «Милан» от еврокубков на год за нарушения финансового фэйр-плей. «Россонери» уже уведомлены о решении, а официально о санкции будет объявлено позже. Также «Милан» будет оштрафован на 30 млн евро.

Сообщалось, что новый владелец клуба Ли Юнхун испытывает финансовые трудности.

«Милан» в следующем сезоне должен был играть в групповом раунде Лиги Европы.

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Все комментарии
Ron09
Ron09 ответил ndedov
вчера в 19:03
Шейхи не испытывают финансовые трудности
ndedov
ndedov
вчера в 18:03
Отстранили и ладно, есть за что, вопрос в другом. А ПСЖ почему не наказывают. Шейхи всех купили!
Abradva
Abradva
вчера в 17:51
Милан превратили в китайский ширпотреб.
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
вчера в 17:42
Когда спартак за скупку зулуссов накажут.
FILL3286
FILL3286
вчера в 17:16
Ну и правильно!!!
Эта дворовая ЛЕ и на ,,, не нужна!
Сосредоточится лучше на сериале))
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