Гендиректор «Пари НН»: «Наша задача — быть в десятке. И никто её не снимал»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал текущее положение команды в РПЛ . На данный момент клуб занимает 14-е место в таблице, имея 26 очков после 28 сыгранных матчей.

Мы сказали ребятам: у них нет другого выбора. Команда должна напрямую остаться в РПЛ . Нельзя довольствоваться малым. Планочку всегда нужно завышать. Вообще, наша задача — быть в десятке. И никто её не снимал. Мотивационная часть подготовлена под место в топ-10. Да и доходная тоже. Парни это знают и должны биться.