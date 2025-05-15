Гендиректор «Пари НН»: «Наша задача — быть в десятке. И никто её не снимал»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал текущее положение команды в РПЛ. На данный момент клуб занимает 14-е место в таблице, имея 26 очков после 28 сыгранных матчей.
Мы сказали ребятам: у них нет другого выбора. Команда должна напрямую остаться в РПЛ. Нельзя довольствоваться малым. Планочку всегда нужно завышать. Вообще, наша задача — быть в десятке. И никто её не снимал. Мотивационная часть подготовлена под место в топ-10. Да и доходная тоже. Парни это знают и должны биться.
В десятку попасть захотелось...)
Вот Факел впереди пылает желанием доказать, что они тоже не лыком шиты)
А опосля верняк в дворняк, в виде встречи с армейцами...
Глядишь и стыковые звездой с неба, а там и рукой подать до заветной "десятки", Мелбета или как там по современному пердив?)
В десятку попасть захотелось...)
Вот Факел впереди пылает желанием доказать, что они тоже не лыком шиты)
А опосля верняк в дворняк, в виде встречи с армейцами...
Глядишь и стыковые звездой с неба, а там и рукой подать до заветной "десятки", Мелбета или как там по современному пердив?)