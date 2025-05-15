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Гендиректор «Пари НН»: «Наша задача — быть в десятке. И никто её не снимал»

вчера, 15:19

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал текущее положение команды в РПЛ. На данный момент клуб занимает 14-е место в таблице, имея 26 очков после 28 сыгранных матчей.

Мы сказали ребятам: у них нет другого выбора. Команда должна напрямую остаться в РПЛ. Нельзя довольствоваться малым. Планочку всегда нужно завышать. Вообще, наша задача — быть в десятке. И никто её не снимал. Мотивационная часть подготовлена под место в топ-10. Да и доходная тоже. Парни это знают и должны биться.

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НН
Источник: championat.com
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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 17:51
Деньги, которые обещаете за 10 место отдайте больным детям, а бугаи, которые бегают в ваших футболках, пусть играют за з/плату и любви к клубу из Н.Новгорода.
p462uwsgf3gb
p462uwsgf3gb
вчера в 17:51
По игре Пари должен быть в пердиве.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:47, ред.
По хорошему и по честному все знают ,где ваше место.Оно в пердиве.
lotsman
lotsman
вчера в 17:38
Чтобы быть в десятке нужно выигрывать два оставшихся матча. Если Факел дома ещё можно обыграть, то ЦСКА в гостях, это из области фантастики, если учесть что ЦСКА хочет тоже закончить чемпионат в тройке. К тому же Динамо Мх. и Крылья тоже хотят выигрывать.)
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:32
Гусь то сам понял, что сказал?
Vladimir808
Vladimir808 ответ 466b2bhty5qv (раскрыть)
вчера в 17:21
Улыбнуло)
Сп62
Сп62
вчера в 16:58
Любые амбиции должны быть обеспечины не только мотивацией и доходной частью, но и кадрами. С ремеслинниками многого не добиться. Нужны профессионалы.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:40, ред.
Ух амбициозные то какие планы. Прям аш поджилки затряслись. Из 16 в топ-10 попасть это почти чемпионские замашки. Трипещи Зенит
466b2bhty5qv
466b2bhty5qv
вчера в 16:08
Хорош понтоваться, ведь ясно же всем, что вам главное не опердивиться
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:53
Вот Крылья Советов до чего довели...
В десятку попасть захотелось...)
Вот Факел впереди пылает желанием доказать, что они тоже не лыком шиты)
А опосля верняк в дворняк, в виде встречи с армейцами...
Глядишь и стыковые звездой с неба, а там и рукой подать до заветной "десятки", Мелбета или как там по современному пердив?)
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:37, ред.
Ну куда же без задачи. Отчитываться надо как то за потраченное
tkjh74ec4dzy
tkjh74ec4dzy
вчера в 15:22
Крутое заявление, но маловероятное
Гость
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