Сантуш: «Награду лучшему игроку от УЕФА должен был получить Роналду»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал итоги голосования за лучшего игрока прошлого сезона по версии УЕФА и высказался относительно тройки претендентов на звание футболиста года по версии ФИФА .

Не я определяю лучшего футболиста по версии ФИФА . Но если бы определял, то обладателем приза стал бы Роналду.

Для меня он является чемпионом. На второе место я поставил Модрича. Но есть ещё много голосов от разных людей, журналистов и тренеров. Вскоре мы узнаем их вердикт.

Что касается предыдущего голосования, как я уже сказал, Модрич – потрясающий футболист, поэтому я и ставлю его на второе место. Как мне кажется, победителем должен был стать не он, а Криштиану, учитывая, сколько он сделал в прошлом сезоне, особенно в Лиге чемпионов.