Далич: «Я сожалею о том, что назвал Роналду эгоистом»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал свои слова о нападающем «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. После жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов в Монако Далич прокомментировал отсутствие Роналду на церемонии награждения лучших игроков Европы, назвав португальского форварда эгоистом.

Я сожалею о том, что сказал. Это было частью моего ответа на вопрос о том, почему Роналду не приехал на церемонию УЕФА , и о негативных комментариях в адрес Луки Модрича, получившего награду. Поэтому я и сказал, что со стороны Криштиану было эгоистично не приезжать на церемонию, и что мне не нравятся такие игроки.

Здесь не было ничего личного или негативного. Возможно, эти слова были не совсем правильно преподнесены, и я сожалею об этом.