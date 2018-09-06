Далич: «Я сожалею о том, что назвал Роналду эгоистом»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал свои слова о нападающем «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. После жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов в Монако Далич прокомментировал отсутствие Роналду на церемонии награждения лучших игроков Европы, назвав португальского форварда эгоистом.
Я сожалею о том, что сказал. Это было частью моего ответа на вопрос о том, почему Роналду не приехал на церемонию УЕФА, и о негативных комментариях в адрес Луки Модрича, получившего награду. Поэтому я и сказал, что со стороны Криштиану было эгоистично не приезжать на церемонию, и что мне не нравятся такие игроки.
Здесь не было ничего личного или негативного. Возможно, эти слова были не совсем правильно преподнесены, и я сожалею об этом.
Голосуя за лучшего игрока по версии ФИФА, я поставил Модрича на первое место, а Криштиану на второе. Лука заслуживает этого, потому что он был признан лучшим игроком ЧМ, выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира с «Реалом», стал серебряным призёром Кубка мира. Ни один другой футболист не выигрывал столько в этом году. Криштиану – один из лучших игроков всех времён, но в этом году Лука был лучше.