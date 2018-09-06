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Зидан: «Все три титула Лиги чемпионов были для меня особенными»

сегодня, 02:53

Французский специалист Зинедин Зидан высказался о трёх подряд победах «Реала» в Лиге чемпионов за три года его работы в мадридском клубе в качестве главного тренера.

Все три победы были потрясающи. Все они были для меня особенными по разным причинам.

Первая выделяется, ведь это был мой дебют в качестве главного тренера. Вторая была одновременно символичной и напряжённой – финал с «Ювентусом» и преображение «Реала» во втором тайме. Третья победа ознаменовала конец трёх моих сезонов в клубе.

Напомним, недавно появился слух о том, что Зидан заинтересован в том, чтобы поработать в «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Жозе Моуриньо.

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