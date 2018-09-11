Бернардески: «„Ювентус“ - фаворит Лиги чемпионов»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески рассказал о перспективах туринской команды в этом сезоне.

Считаю, что в этом сезоне мы очень сильны, у нас укомплектованный состав с великолепными игроками на каждой позиции.

Наверное, мы можем считать себя фаворитами Лиги чемпионов, но просто не будет, ведь этот турнир кардинально отличается от Серии А или Кубка Италии.

Это особое соревнование, в котором положение вещей может смениться в мгновение ока, любая ошибка может стать решающей в матче против высококлассного соперника. Мы сыграем с командами, обладающими победным менталитетом, как и мы.