Вратарь «Шахтера»: «Каждая Лига чемпионов – это событие и праздник»

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов поделился ожиданиями от старта группового раунда Лиги чемпионов. «Горняки» сыграют в квартете F вместе с «Манчестер Сити», «Лионом» и «Хоффенхаймом».

Для меня каждая Лига чемпионов – это событие и праздник. Конечно, «Шахтер» всегда хочет добиваться максимальных целей и выходить в плей-офф.

Когда-то получалось, когда-то нет, но всегда это были невероятные эмоции. В Лиге чемпионов я всегда хочу встречаться с разными командами, с которыми не играл ранее. Этот турнир подарил нам в соперники такие команды, как «Лион» и «Хоффенхайм», потому я очень рад.