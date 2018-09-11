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Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:45 Идет первый тайм, 32’ Логотип ИсландияИсландия 0:2 Логотип БельгияБельгия 9.29 5.52 1.31
21:45 Идет первый тайм, 32’ Логотип ИспанияИспания 1:0 Логотип ХорватияХорватия 1.69 3.95 5.9
21:45 32’ Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина 0:0 Логотип АвстрияАвстрия - - -
21:45 34’ Логотип ВенгрияВенгрия 1:1 Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 34’ Логотип ФинляндияФинляндия 1:0 Логотип ЭстонияЭстония - - -
21:45 34’ Логотип Сан-МариноСан-Марино 0:1 Логотип ЛюксембургЛюксембург - - -
21:45 35’ Логотип МолдавияМолдавия 0:0 Логотип БеларусьБеларусь - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 32’ Логотип ПольшаПольша 0:0 Логотип ИрландияИрландия - - -
22:00 20’ Логотип АнглияАнглия 0:0 Логотип ШвейцарияШвейцария 1.91 3.5 4.88
Отбор Евро-2019 (до 21), 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) 1:2 Логотип Сербия (до 21)Сербия (до 21) - - -
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Тевес: «Никогда не видел Месси в зале, а Роналду мог быть там весь день»

сегодня, 21:43

Нападающий Карлос Тевес рассказал о Лионеле Месси и Криштиану Роналду, с которыми ему довелось поиграть в одной команде.

Я никогда не видел Месси в спортзале. Я не видел, как он отрабатывает остановку мяча или какие-то другие упражнения. Все это у него получается естественным образом.

Что касается Криштиану, то практически все свое время он проводил в спортзале. Это была его навязчивая идея, что он должен быть в спортзале. Он хотел быть лучшим во всем.

Ранее Тевес заявил, что завершит игровую карьеру в конце следующего года.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 22:12
Оба нравятся по своему, оба надеюсь до 40 отыграют
kiendjin
kiendjin
сегодня в 22:08
На то он и гений, а Роналду гей-спортсмен..
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 22:04
На поле нужно видеть футболиста.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 22:03
Это как раз то , что отличает настоящего профессионала от распиаренного малыша! Которого с подачи журналюг окрестили , гением’!!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Великий Князь
сегодня в 22:01
Это точно! Зато очень хорошо катается по полю как только к нему кто-то прикоснется! Ещё тот симулянт !! Да и слабак!!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 22:00
Тевес все верно сказал. Роналду менше по таланту чем Месська но он сам сделал себя и всего добился сам. Стал лучшим игроком мира! А гному был дан талант с рождения но он не чего не делал и не к чему не стремился а толко деградировал каждый год лежал на диване и жевал чипсы и теперь он пешеход который забевает Эйбарам да Эквадорам. Даже в ТОП-10 лучших футболистов мира не входит.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 21:57
Какой этому чахлику зал? Он без таблетки в носках и стометровку не осилит. Аха-ха)
Sunny.
Sunny.
сегодня в 21:54
Месси гений , то что он еще в детстве отрабатывал радужному и в 40 не достигнуть
mavrid05
mavrid05
сегодня в 21:48
это не новость, Роналду пахарь а Месси пешеход, и по фигурам ясно кто спортсмен и кто не похож на спортсмена
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 21:47
Месси это дарование ,а радужный это всего лишь один из
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