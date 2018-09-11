Тевес: «Никогда не видел Месси в зале, а Роналду мог быть там весь день»

Нападающий Карлос Тевес рассказал о Лионеле Месси и Криштиану Роналду, с которыми ему довелось поиграть в одной команде.

Я никогда не видел Месси в спортзале. Я не видел, как он отрабатывает остановку мяча или какие-то другие упражнения. Все это у него получается естественным образом.

Что касается Криштиану, то практически все свое время он проводил в спортзале. Это была его навязчивая идея, что он должен быть в спортзале. Он хотел быть лучшим во всем.