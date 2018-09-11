Фонсека: «„Сити“ - фаворит, но „Шахтер“ может побороться за второе место»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека делится ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов. Донецкий клуб сыграет в квартете F вместе с «Манчестер Сити», «Лионом» и «Хоффенхаймом».

Лига чемпионов – особое соревнование, которое продвигает украинский футбол, продвигает саму страну. Поэтому выступление в данном турнире – это огромная ответственность и момент большой гордости для тех, кто принимает участие в этом соревновании.

Также нужно понимать, что это очень требовательный и сложный турнир, где встречаются действительно лучшие европейские команды, и где никто никогда не может быть уверен в победе.

Важнее результата только имидж украинского футбола и игроков, который мы поднимаем в европейском футболе.

«Шахтер» всегда стремится к большему. Мы хотим выигрывать в каждом матче. «Манчестер Сити» – фаворит группы, но «Шахтер» в любом случае может побороться с «Лионом» и «Хоффенхаймом» за второе место и проход в 1/8 турнира.

Это сильные команды, которые заняли высокие места в своих чемпионатах. У нас сложная задача, но мы верим, что все возможно. По крайней мере мы способны повторить то, что сделали в прошлом году.