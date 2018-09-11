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Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:45 Идет первый тайм, 32’ Логотип ИсландияИсландия 0:2 Логотип БельгияБельгия 9.29 5.52 1.31
21:45 Идет первый тайм, 32’ Логотип ИспанияИспания 1:0 Логотип ХорватияХорватия 1.69 3.95 5.9
21:45 32’ Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина 0:0 Логотип АвстрияАвстрия - - -
21:45 34’ Логотип ВенгрияВенгрия 1:1 Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 34’ Логотип ФинляндияФинляндия 1:0 Логотип ЭстонияЭстония - - -
21:45 34’ Логотип Сан-МариноСан-Марино 0:1 Логотип ЛюксембургЛюксембург - - -
21:45 35’ Логотип МолдавияМолдавия 0:0 Логотип БеларусьБеларусь - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 32’ Логотип ПольшаПольша 0:0 Логотип ИрландияИрландия - - -
22:00 20’ Логотип АнглияАнглия 0:0 Логотип ШвейцарияШвейцария 1.91 3.5 4.88
Отбор Евро-2019 (до 21), 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) 1:2 Логотип Сербия (до 21)Сербия (до 21) - - -
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Фонсека: «„Сити“ - фаворит, но „Шахтер“ может побороться за второе место»

сегодня, 21:39

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека делится ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов. Донецкий клуб сыграет в квартете F вместе с «Манчестер Сити», «Лионом» и «Хоффенхаймом».

Лига чемпионов – особое соревнование, которое продвигает украинский футбол, продвигает саму страну. Поэтому выступление в данном турнире – это огромная ответственность и момент большой гордости для тех, кто принимает участие в этом соревновании.

Также нужно понимать, что это очень требовательный и сложный турнир, где встречаются действительно лучшие европейские команды, и где никто никогда не может быть уверен в победе.

Важнее результата только имидж украинского футбола и игроков, который мы поднимаем в европейском футболе.

«Шахтер» всегда стремится к большему. Мы хотим выигрывать в каждом матче. «Манчестер Сити» – фаворит группы, но «Шахтер» в любом случае может побороться с «Лионом» и «Хоффенхаймом» за второе место и проход в 1/8 турнира.

Это сильные команды, которые заняли высокие места в своих чемпионатах. У нас сложная задача, но мы верим, что все возможно. По крайней мере мы способны повторить то, что сделали в прошлом году.

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