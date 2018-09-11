Фред: «Бразильцы рождаются со страстью к футболу»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал об отношении к футболу людей из его родной Бразилии.

Как и говорят многие, Бразилия - страна футбола. Родители отдают своих детей в футбольные школы. Будто они рождены со страстью к этой игре. В Бразилии много талантливых футболистов, прямо сейчас некоторые прорываются на вершину, тогда как другие уже достигли своего высочайшего уровня - например, Неймар и Филиппе Коутиньо. Думаю, что футбол в крови у всех бразильцев.

Носить футболку национальной команды для меня честь, ее представляли многие талантливые игроки. Я очень рад, что попал в состав команды на чемпионат мира, и надеюсь, что смогу и дальше приносить пользу для этой знаменитой желтой футболки.