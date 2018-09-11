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Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:45 Идет первый тайм, 32’ Логотип ИсландияИсландия 0:2 Логотип БельгияБельгия 9.29 5.52 1.31
21:45 Идет первый тайм, 32’ Логотип ИспанияИспания 1:0 Логотип ХорватияХорватия 1.69 3.95 5.9
21:45 32’ Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина 0:0 Логотип АвстрияАвстрия - - -
21:45 34’ Логотип ВенгрияВенгрия 1:1 Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 34’ Логотип ФинляндияФинляндия 1:0 Логотип ЭстонияЭстония - - -
21:45 34’ Логотип Сан-МариноСан-Марино 0:1 Логотип ЛюксембургЛюксембург - - -
21:45 35’ Логотип МолдавияМолдавия 0:0 Логотип БеларусьБеларусь - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 32’ Логотип ПольшаПольша 0:0 Логотип ИрландияИрландия - - -
22:00 20’ Логотип АнглияАнглия 0:0 Логотип ШвейцарияШвейцария 1.91 3.5 4.88
Отбор Евро-2019 (до 21), 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) 1:2 Логотип Сербия (до 21)Сербия (до 21) - - -
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Фред: «Бразильцы рождаются со страстью к футболу»

сегодня, 20:49

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал об отношении к футболу людей из его родной Бразилии.

Как и говорят многие, Бразилия - страна футбола. Родители отдают своих детей в футбольные школы. Будто они рождены со страстью к этой игре. В Бразилии много талантливых футболистов, прямо сейчас некоторые прорываются на вершину, тогда как другие уже достигли своего высочайшего уровня - например, Неймар и Филиппе Коутиньо. Думаю, что футбол в крови у всех бразильцев.

Носить футболку национальной команды для меня честь, ее представляли многие талантливые игроки. Я очень рад, что попал в состав команды на чемпионат мира, и надеюсь, что смогу и дальше приносить пользу для этой знаменитой желтой футболки.

Напомним, что Фред перешел в манкунианский клуб из «Шахтера» в июне.

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 21:54
Большинство бразильских спортсменов - химики. Сколько уже бразилов попадалось на химии, в том числе и футболисты химичат
GooSe25
GooSe25
сегодня в 21:39
А у кого то , как Луиса Адриано , страсть к футболу порой перетекает в единоборства..
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