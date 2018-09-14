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Пирло считает, что Дибале нужно тренироваться с упорством Роналду

сегодня, 16:12

Бывший футболист «Ювентуса» Андреа Пирло порассуждал о нынешней ситуации нападающего Пауло Дибалы, который сейчас нечасто выходит на поле.

Нелегко признать, что ты не являешься основным игроком в этой части сезона. Это трудно для любого. Пауло сделает все возможное, чтобы играть. Если он будет тренироваться с упорством Роналду, Аллегри наверняка включит его в стартовый состав. Если ты не играешь, это значит, что нужно работать больше. Это его обязанность. В талантах же Дибалы сомневаться не приходится.

Ранее Дибала и сам признал, что неудачно начал сезон.

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KOMMEHTATOP
KOMMEHTATOP
сегодня в 17:34
Пирло прав
No problem
No problem
сегодня в 16:53
Молодежь нынче ленивые.
Подогнали Гелик,бабку с журнала,дорогой вискарь..и все..."я не я ..jopa не моя".
Много талантов так сгинули под блеск дешевого пиара,на то они и пустари.
Дибалыч не исключение.
vale46
vale46
сегодня в 16:31
Днями сидеть в спортзале?смысл?они играют в футбол ,а не качаются для красоты!
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