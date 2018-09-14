Пирло считает, что Дибале нужно тренироваться с упорством Роналду

Бывший футболист «Ювентуса» Андреа Пирло порассуждал о нынешней ситуации нападающего Пауло Дибалы, который сейчас нечасто выходит на поле.

Нелегко признать, что ты не являешься основным игроком в этой части сезона. Это трудно для любого. Пауло сделает все возможное, чтобы играть. Если он будет тренироваться с упорством Роналду, Аллегри наверняка включит его в стартовый состав. Если ты не играешь, это значит, что нужно работать больше. Это его обязанность. В талантах же Дибалы сомневаться не приходится.