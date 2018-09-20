Дерби «Ред Булла» завершилось победой «Зальцбурга»

«Зальцбург» обыграл «Лейпциг» в первом матче группового раунда Лиги Европы.
Лейпциг, стадион «Ред Булл Арена»
«РБ Лейпциг» – «Ред Булл Зальцбург» – 2:3 (0:2)
Голы: Лаймер 70, Поульсен 82 - Даббур 20, Хайдара 22, Гульбрандсен 89
«РБ Лейпциг»: Мвого, Конате, Упамекано, Мукиеле (Хальстенберг 46), Лаймер, Кунья, Илсанкер, Забитцер, Кампль, Брума (Демме 46), Огюстен (Поульсен 46)
Главный тренер: Рангник Ральф.
«Ред Булл Зальцбург»: Вальке, Понграчич, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Самассеку, Шлагер (Юнузович 86), Хайдара, Даббур (Гульбрандсен 83), Вольф, Ябо (Минамино 71)
Главный тренер: Розе Марко.
Предупреждения: Шлагер 29, Хайдара 79, Поульсен 85, Понграчич 90+3
В параллельной встрече группы B «Селтик» одолел «Русенборг».