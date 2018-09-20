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Дерби «Ред Булла» завершилось победой «Зальцбурга»

вчера, 23:53
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 3Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

«Зальцбург» обыграл «Лейпциг» в первом матче группового раунда Лиги Европы.

Лейпциг, стадион «Ред Булл Арена»

«РБ Лейпциг» – «Ред Булл Зальцбург» – 2:3 (0:2)
Голы: Лаймер 70, Поульсен 82 - Даббур 20, Хайдара 22, Гульбрандсен 89

«РБ Лейпциг»: Мвого, Конате, Упамекано, Мукиеле (Хальстенберг 46), Лаймер, Кунья, Илсанкер, Забитцер, Кампль, Брума (Демме 46), Огюстен (Поульсен 46)
Главный тренер: Рангник Ральф.

«Ред Булл Зальцбург»: Вальке, Понграчич, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Самассеку, Шлагер (Юнузович 86), Хайдара, Даббур (Гульбрандсен 83), Вольф, Ябо (Минамино 71)
Главный тренер: Розе Марко.

Предупреждения: Шлагер 29, Хайдара 79, Поульсен 85, Понграчич 90+3

В параллельной встрече группы B «Селтик» одолел «Русенборг».

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Все комментарии
парень за Реал
парень за Реал ответил KLUNIO-INTER
сегодня в 01:50
Смотрел матч на стадионе, знакомый немец все уши прожужал что выиграет зальцбург, и накаркал
всем плевать
KLUNIO-INTER
KLUNIO-INTER
сегодня в 01:36
Смотрел матч на стадионе, знакомый немец все уши прожужал что выиграет зальцбург, и накаркал
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 01:35
Так вам и надо
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