«Ворскла» боролась, но уступила лондонскому «Арсеналу»

Лондонский «Арсенал» без проблем обыграл «Ворсклу» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.
Лондон, стадион «Эмирейтс»
«Арсенал» – «Ворскла» – 4:2 (1:0)
Голы: Обамеянг 32, Уэлбек 48, Обамеянг 56, Озил 74 - Чеснаков 77, Шарпар 90+4
«Арсенал»: Лено, Лихтштайнер, Холдинг, Папастатопулос, Начо Монреаль, Эль-Нени, Лукас Торрейра (Гендузи 58), Мхитарян, Ивоби (Смит Роу 71), Уэлбек, Обамеянг (Озил 58)
Главный тренер: Эмери Унаи.
«Ворскла»: Шуст, Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур, Шарпар, Кравченко (Скляр 70), Кобахидзе (Сергийчук 79), Ребенок, Кулач (Карека 76), Коломоец
Главный тренер: Сачко Василий.
Предупреждения: Шарпар 20
Судья: Вертентен Барт.
«Соккер.ру» вел
В другой встрече группы Е «Спортинг» обыграл «Карабах».
А так, победа есть победа. Первый тур как всегда на расслабоне.
А так, победа есть победа. Первый тур как всегда на расслабоне.