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«Ворскла» боролась, но уступила лондонскому «Арсеналу»

вчера, 23:52
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 2Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)ВорсклаМатч завершен

Лондонский «Арсенал» без проблем обыграл «Ворсклу» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

Лондон, стадион «Эмирейтс»

«Арсенал» – «Ворскла» – 4:2 (1:0)
Голы: Обамеянг 32, Уэлбек 48, Обамеянг 56, Озил 74 - Чеснаков 77, Шарпар 90+4

«Арсенал»: Лено, Лихтштайнер, Холдинг, Папастатопулос, Начо Монреаль, Эль-Нени, Лукас Торрейра (Гендузи 58), Мхитарян, Ивоби (Смит Роу 71), Уэлбек, Обамеянг (Озил 58)
Главный тренер: Эмери Унаи.

«Ворскла»: Шуст, Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур, Шарпар, Кравченко (Скляр 70), Кобахидзе (Сергийчук 79), Ребенок, Кулач (Карека 76), Коломоец
Главный тренер: Сачко Василий.

Предупреждения: Шарпар 20

Судья: Вертентен Барт.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другой встрече группы Е «Спортинг» обыграл «Карабах».

Все результаты 1-го тура

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил ст_прапорщик
сегодня в 00:52
Разница в классе - на лицо! Но полтавские дрались до последнего, молодцы!
Дрались??? Ахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Лучше, сыграй чтонибудь на гармошке!
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 00:31
Игра на 75 минуте закончилась что ли? Потом игроки Арсенала "положили" на всё? А тренеришка куда смотрел? Эх, расслабился он без Дзюбы))
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars
сегодня в 00:09
Арсенал чудом отскочил, Ворскла могла им и 6 штук нашпинговать, а вместо этого сама привозила себе мячи
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 00:07
Разница в классе - на лицо! Но полтавские дрались до последнего, молодцы!
mphuZ
mphuZ
сегодня в 00:06
Два ненужных пропущенных гола :(

А так, победа есть победа. Первый тур как всегда на расслабоне.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил zayrchik
вчера в 23:59
Арсенал это не команда, просто помойка редкостная))) такого мусора я давно не видел и неуважения к своим болельщикам и фанатам..
Согласен!!! Так не уважать своих болел- недопустимо!!!!!
zayrchik
zayrchik
вчера в 23:57
Арсенал это не команда, просто помойка редкостная))) такого мусора я давно не видел и неуважения к своим болельщикам и фанатам..
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 23:56
Судя по счёту, можно подумать, что игра была равна!
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