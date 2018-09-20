«Зенит» упустил победу над «Копенгагеном»

«Зенит» и «Копенгаген» сыграли вничью в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы.
Копенгаген, стадион «Паркен»
«Копенгаген» – «Зенит» – 1:1 (0:1)
Голы: Сотериу 63 - Мак 44
«Копенгаген»: Йоронен, Анкерсен, Вавро, Бьелланд, Бойлесен, Сков, Зека, Томсен (Фальк 61), Фишер (Папаяннопулос 90+3), Н'Дойе, Сотериу (Грегуш 77)
Главный тренер: Сольбаккен Столе.
«Зенит»: Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Анюков, Паредес, Кузяев (Заболотный 89), Мак (Маркизио 58), Ерохин, Дриусси (Шатов 79), Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.
Предупреждения: Бойлесен 37, Бьелланд 69, Дзюба 90+1, Маркизио 90+4, Папаяннопулос 90+5
Судья: Кабаков Георги.
«Соккер.ру» вел
В параллельном матче группы С «Славия» обыграла «Бордо».
Подводим сегодняшние итоги в ЛЕ:
Краснодар и Зенит набрали очков в копилку рейтинга, пищевик как всегда!
Подводим сегодняшние итоги в ЛЕ:
Краснодар и Зенит набрали очков в копилку рейтинга, пищевик как всегда!
Краснодар респект, победа на классе.
Ничья с Викторией норм, ЦСКА чуть сильнее, дома надо побеждать.
Копенгаген/Зенит то же самое.
Поражение на выезде от Галатасарая можно отмыть победой и выцарапыванием очков с Шальке и Порту. Если ещё и победа будет над кем-то из них - вообще шик.
Ну а Рапид.... такой Рапид.
Краснодар респект, победа на классе.
Ничья с Викторией норм, ЦСКА чуть сильнее, дома надо побеждать.
Копенгаген/Зенит то же самое.
Поражение на выезде от Галатасарая можно отмыть победой и выцарапыванием очков с Шальке и Порту. Если ещё и победа будет над кем-то из них - вообще шик.
Ну а Рапид.... такой Рапид.