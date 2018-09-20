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«Зенит» упустил победу над «Копенгагеном»

вчера, 23:52
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» и «Копенгаген» сыграли вничью в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы.

Копенгаген, стадион «Паркен»

«Копенгаген» – «Зенит» – 1:1 (0:1)
Голы: Сотериу 63 - Мак 44

«Копенгаген»: Йоронен, Анкерсен, Вавро, Бьелланд, Бойлесен, Сков, Зека, Томсен (Фальк 61), Фишер (Папаяннопулос 90+3), Н'Дойе, Сотериу (Грегуш 77)
Главный тренер: Сольбаккен Столе.

«Зенит»: Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Анюков, Паредес, Кузяев (Заболотный 89), Мак (Маркизио 58), Ерохин, Дриусси (Шатов 79), Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждения: Бойлесен 37, Бьелланд 69, Дзюба 90+1, Маркизио 90+4, Папаяннопулос 90+5

Судья: Кабаков Георги.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельном матче группы С «Славия» обыграла «Бордо».

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Все комментарии
ол
ол ответил stachel
сегодня в 01:37
Правда???!??
ол
ол
сегодня в 01:35
Это клиент зени, посмотрим кто дальше
Дракон1988
Дракон1988 ответил Гавроша
сегодня в 01:18
Набиулина не было (не знаю что с ним), анюков старый, в атаку ходить не может, и вот один фланг уже не работает, атака ослабла. Трудно так играть. Последнее время Зенит проповедывал беговой футбол, а он отнимает много сил, вот и выдохлись.
Набиуллин очень не стабилен,побоялся видимо ставить его Семак,с Локо скорее всего он будет играть...Дай бог,чтобы это был для него хороший матч.
Гавроша
Гавроша ответил Дракон1988
сегодня в 01:16
Ну так ротации практически нет,Иванович возрастной,так вообще играет постоянно,да и заменить его в принципе пока некем...Сыгранность это конечно хорошо,но точечная ротация не помешала бы,одна проблема,незаменимых(именно по качеству) игроков в Зените много.Вроде скамейка не маленькая,но без снижения качества,никого не сменить...
Набиулина не было (не знаю что с ним), анюков старый, в атаку ходить не может, и вот один фланг уже не работает, атака ослабла. Трудно так играть.

Последнее время Зенит проповедывал беговой футбол, а он отнимает много сил, вот и выдохлись.
alfranza
alfranza
сегодня в 01:15
Честно говорят хорошо что я не смотрела этот колхоз. Надеюсь к след матчу будет нормальная игра.
ibica
ibica
сегодня в 01:14
Ерохин не Дзюба! Нужно десять моментов для одного гола!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:12
Стартанули так стартанули.....))
Печальненькая картина.....
Еврокубки.
5 команд.

Победа.Две ничьх.Два поражения.
И это Виктория,Копенгаген,Рапид,Галатасарай и Ахкисар.....))
Чтож ждать дальше....нашим играть с Вильярреалом,Бордо,Севильей,Реалом и Порту.....

Особенно удивили 0:5 недавних "чемпионов" от Галатасарая и Рапида........))
Общие 5 набранных очков из 15-ти.....
Грустно....

Учитывая уровень соперников - даже со скидкой на то что все играли в гостях - результат печальный.....

Надеюсь дома все клубы исправятся за неубедительный старт в еврокубках........

Удачи !!!!!!!!!!!
ibica
ibica
сегодня в 01:09
Упускают победу на 95 мин! А тут время оставалось вагон!
форева
форева
сегодня в 01:04
Ну уже лучше, по сравнению с квалификационными гостевыми.))
Дракон1988
Дракон1988 ответил stachel
сегодня в 01:00
Кому он забивает? И как забивает? С 10 ой попытки и когда ему никто не мешает. Где оборона - проходной двор. Поставь меня на место ерохи и в такие условия и я дам результативность не хуже.
Да я согласен)Просто поставь себя на место Семака.Если игрок забивает,то в запас без вопросов его резко не уберёшь.
Дракон1988
Дракон1988 ответил Гавроша
сегодня в 00:59
Подсел Зенит немного, не хватает свежести. Да и класс некоторых игроков не на уровне.
Ну так ротации практически нет,Иванович возрастной,так вообще играет постоянно,да и заменить его в принципе пока некем...Сыгранность это конечно хорошо,но точечная ротация не помешала бы,одна проблема,незаменимых(именно по качеству) игроков в Зените много.Вроде скамейка не маленькая,но без снижения качества,никого не сменить...
stachel
stachel ответил Дракон1988
сегодня в 00:53
Ну как посадишь игрока,который довольно часто забивает в последнее время?Просто было бы так же конечно,если в данной роли открывающегося был например Кузяев,возможно и голов было бы больше)Но что есть то есть)
Кому он забивает? И как забивает? С 10 ой попытки и когда ему никто не мешает. Где оборона - проходной двор. Поставь меня на место ерохи и в такие условия и я дам результативность не хуже.
stachel
stachel
сегодня в 00:51
Меня удивляет доброта и толерантность наших комментов и экспертов. "Ероха устал, ерохе не повезло" и т.п. Почему никто не скажет прямо - Ерохин это не уровень ПФЛ. Он хороший как человек, но ПФЛ это не его уровень, а футбол не его вид спорта.
Дракон1988
Дракон1988 ответил mangoх12
сегодня в 00:50
Тут должны быть вопросы к Семаку
Ну как посадишь игрока,который довольно часто забивает в последнее время?Просто было бы так же конечно,если в данной роли открывающегося был например Кузяев,возможно и голов было бы больше)Но что есть то есть)
Гавроша
Гавроша
сегодня в 00:48
Подсел Зенит немного, не хватает свежести. Да и класс некоторых игроков не на уровне.
mangoх12
mangoх12 ответил Дракон1988
сегодня в 00:48
Да ясное дело,что дно))Чего извиняться)Это я просто добрый к нему слишком сегодня)))Хоть и беспричинно)
Тут должны быть вопросы к Семаку
zzzzenittt
zzzzenittt ответил самый добрый
сегодня в 00:46
У меня до этого сезона наш чемпионате ассоциировался с гостевыми матчами в Перми - отклеится полностью от этого "зрелища" и соответствующего футбола, сразу само собой не получится по любому, но что-то меняется с более привлекательной картинкой однозначно.
Дракон1988
Дракон1988 ответил mangoх12
сегодня в 00:46
Извини, но Ерохин полное дно
Да ясное дело,что дно))Чего извиняться)Это я просто добрый к нему слишком сегодня)))Хоть и беспричинно)
mangoх12
mangoх12 ответил Дракон1988
сегодня в 00:44
У Ерохина с завершением проблемы,нужно как минимум три момента,до его гола)))Зато открывается он здорово)Сегодня вот тоже забил,жаль что в руку мяч попал до этого)
Извини, но Ерохин полное дно
Sergus
Sergus
сегодня в 00:41
Зенит показал хороший футбол, дома Копенгаген размажет.
stachel
stachel ответил honia
сегодня в 00:41
После продажи своих мастеров Зенит выручил ок. 100 лямов. И? Купили 12 неликвидных игрунов за 80. Из них только Паредас стал если не усилением, то хоть условной заменой Вентилю. Хотя бельгиец был классом много выше. Остальные - просто футбольные отбросы. Причем все покупки в Италии, Испании, Аргентине и Португалии. Т.е. там где система откатов и взяток работает по полной. + Бекиич 10% (Ростов). Вот тебе и ответ о менеджменте в Зените. Уверен из 80 лямов половину местные манагеры растащили на откатах. Отсюда и мы имеем то что имеем!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил самый добрый
сегодня в 00:40
Кипиш в стране поднимается - даст Бог наконец-то поменяется всё. Может быть на правильные рельсы встанем уже.
Да он не поднимется, скорее тут уже какое-нибудь мировое государство образуется или все на Марс улетят) Ибо кто хочет голову в петлю совать?
самый добрый
самый добрый ответил Scuderia Ferrari
сегодня в 00:40
Если подводить итоги: Краснодар респект, победа на классе. Ничья с Викторией норм, ЦСКА чуть сильнее, дома надо побеждать. Копенгаген/Зенит то же самое. Поражение на выезде от Галатасарая можно отмыть победой и выцарапыванием очков с Шальке и Порту. Если ещё и победа будет над кем-то из них - вообще шик. Ну а Рапид.... такой Рапид.
Узнаю армян. Пока то да сё, Васгенчик сам себя налайкал)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Дракон1988
сегодня в 00:39
У Зенита вообще средний возраст команды уже лет 30(если не больше),нормальный средний возраст должен быть максимум 25-26 - при новом строительстве команды.В Зените явно живут сегодняшним днём... ЦСКА в этом плане,намного более основателен.
Живут тем, что Миллер накупил. Я надеюсь, что Семаку дадут точечные трансферы сделать именно для себя.
honia
honia
сегодня в 00:39
хорошая была игра, бой был,результат по игре.... но ерохин 16ь!!!!!!!!!!!!!!!
самый добрый
самый добрый ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 00:38
Руководители всегда так говорят, не ругать же им самих себя
Кипиш в стране поднимается - даст Бог наконец-то поменяется всё. Может быть на правильные рельсы встанем уже.
Дракон1988
Дракон1988 ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 00:37
Дело в том, что уровень чемпионата должен подняться в два раза для этого. А предпосылок нет, потому что реально коммерческих клубов раз-два-и-обчелся, а остальные для распила или по крайней мере их облепили "эффективные менеджеры". Поэтому вопрос нужно пока закрыть. А в век богатых клубов с Лекхето и Ашветией ты 3-0 "Интер" не разгромишь, как "Локо" делал в свое время, сейчас разрыв намного лучше. Пока что что с "Зенита" брать? В защите полено Смольников, пенсионер Анюков, пенсионер Иванович и никакой Нету. Причем Анюкову и Ивановичу респект за труд хотя бы. И тут быть недовольным ничьей?
У Зенита вообще средний возраст команды уже лет 30(если не больше),нормальный средний возраст должен быть максимум 25-26 - при новом строительстве команды.В Зените явно живут сегодняшним днём...
ЦСКА в этом плане,намного более основателен.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил самый добрый
сегодня в 00:36
У меня частенько мысли проскакивают, что я уже не доживу до того момента, когда мы что-то будем показывать. На словах руководителей мы идём правильно, развиваемся. Но этим словам уже не один десяток лет, а воз, как говорится, и ныне там.
Руководители всегда так говорят, не ругать же им самих себя
самый добрый
самый добрый ответил zzzzenittt
сегодня в 00:35
Ну не так все печально) построили приличные стадионы, начал подтягиваться народ...а что может мотивировать игроков, как не полные трибуны? Я лично вижу прогресс - матчи в том же Екатеринбурге, или Ростове стали смотреться совсем по другому. Будут ходить люди, появится скорость и самоотдача в чемпионате...а на еврокубки это перекинется само собой.
У меня частенько мысли проскакивают, что я уже не доживу до того момента, когда мы что-то будем показывать. На словах руководителей мы идём правильно, развиваемся. Но этим словам уже не один десяток лет, а воз, как говорится, и ныне там.
stachel
stachel ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 00:33
Я бы сказал, он не плохой, он просто не футболист. Мне кажется, волейбол бы ему подошел. Он даже подкачаться в зал и то сходить не может, с таким ростом и бегает как дрыщ, которого любой карлик бортануть может.
Да возможно волейбол или гандбол ему по конституции ближе. Но на уровне ФНЛ он тоже вполне мог бы поиграть.
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