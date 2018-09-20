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Перестрелка «Лудогорца» и «Байера» закончилась победой немецкого клуба

вчера, 23:51
ЛудогорецЛоготип футбольный клуб Лудогорец (Разград)2 : 3Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

Леверкузенский «Байер» одержал волевую победу над «Лудогорцем» в 1-м туре группового раунда Лиги Европы.

Разград, стадион «Лудогорец Арена»

«Лудогорец» – «Байер» – 2:3 (2:1)
Голы:  Кешеру 8, Марселиньо 31 - Хавертс 38, Телин 63, Хавертс 69

«Лудогорец»: Ренан, Недялков, Моци, Пимьента, Сисиньо, Кампаньяро, Марселиньо, Дяков, Кешеру, Вандерсон, Лукоки
Главный тренер: Аутуори Пауло.

«Байер»: Градецки, Бендер, Та, Венделл, Вайзер, Кор, Бендер (Бэйли 73), Сампайо Фильо (Фолланд 46), Брандт, Телин (Аларио 90+1), Хавертс
Главный тренер: Херрлих Хайко.

Предупреждения: Марселиньо 20, Бендер 44, Кор 61, Телин 71, Кампаньяро 83, Фолланд 85, Моци 88

В параллельной встрече группы А «Цюрих» обыграл АЕК.

Все результаты 1-го тура

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 01:01
Я СТАВИЛ НА ПОБЕДУ БАЙРА НЕ ПОДВЕЛИ
Aljban
Aljban
сегодня в 00:48
Байер с победой!
zayrchik
zayrchik
сегодня в 00:38
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