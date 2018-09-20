Перестрелка «Лудогорца» и «Байера» закончилась победой немецкого клуба

Леверкузенский «Байер» одержал волевую победу над «Лудогорцем» в 1-м туре группового раунда Лиги Европы.
Разград, стадион «Лудогорец Арена»
«Лудогорец» – «Байер» – 2:3 (2:1)
Голы: Кешеру 8, Марселиньо 31 - Хавертс 38, Телин 63, Хавертс 69
«Лудогорец»: Ренан, Недялков, Моци, Пимьента, Сисиньо, Кампаньяро, Марселиньо, Дяков, Кешеру, Вандерсон, Лукоки
Главный тренер: Аутуори Пауло.
«Байер»: Градецки, Бендер, Та, Венделл, Вайзер, Кор, Бендер (Бэйли 73), Сампайо Фильо (Фолланд 46), Брандт, Телин (Аларио 90+1), Хавертс
Главный тренер: Херрлих Хайко.
Предупреждения: Марселиньо 20, Бендер 44, Кор 61, Телин 71, Кампаньяро 83, Фолланд 85, Моци 88
В параллельной встрече группы А «Цюрих» обыграл АЕК.
иначе 2-0 ведя на своём поле так слиться, это позор.
иначе 2-0 ведя на своём поле так слиться, это позор.