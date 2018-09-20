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Игуаин принес «Милану» трудовую победу над «Дюделанжем»

вчера, 23:50
ДюделанжЛоготип футбольный клуб Дюделанж0 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Милан» минимально обыграл «Дюденланж» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

Люксембург, стадион «Жози Бартель»

«Дюделанж» – «Милан» – 0:1 (0:0)
Голы: Игуаин 59

«Дюделанж»: Фрайзинг , Премпе , Шнелл, Эль Грити (Мелиссе 80), Мальже (Перес 84), Роза да Крус (Штумпф 75), Кутюрье, Крушка, Штольц, Синани, Турпель
Главный тренер: Топпмеллер Дино.

«Милан»: Рейна, Романьоли, Кальдара, Диего Лаксальт, Абате, Бакайоко, Маури (Чалханоглу 80), Бертолаччи (Кессье 70), Игуаин, Кастильехо, Борини (Халилович 87)
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

Предупреждения: Абате 11, Романьоли 39, Премпе 56, Мальже 58

«Милан» возглавил группу F, поскольку в параллельной встрече «Олимпиакос» и «Бетис» голов не забивали.

Все результаты 1-го тура

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Все комментарии
ТЮРК ТЮРК
ТЮРК ТЮРК ответил zayrchik
сегодня в 01:42
кстати именно по ЛЧ у Милана -6 , а у Реала - 7 так что не смешно как-то.. )
А мне понравилось............. Ведь Милан раньше был сильный клуб.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 01:37
Скромно
zayrchik
zayrchik ответил цыпленок ОЗИМАНДИЯ
сегодня в 00:59
Теперь Я за него! сейчас раскажу смешной анекдот. реал мадрид проиграл Атлетику, идут грустные болельщики реала и видят что фанат в футболке Милана смеется. спрашивают над кем смеешcя? над вами, реал слабый клуб! Нет твой Милан слабее ведь мы вышли в суперкубок а вы нет. А зато у нас есть СЕМЬ выйгрыных Лиг Чемпионов!!! хахаххаахахаа долго смеялся, когда первый раз услышил
кстати именно по ЛЧ у Милана -6 , а у Реала - 7
так что не смешно как-то.. )
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 00:41
дожили. милан дюделанжу еле гол забил.
РАБЫ КИТАЯ
РАБЫ КИТАЯ ответил цыпленок ОЗИМАНДИЯ
сегодня в 00:21
Теперь Я за него! сейчас раскажу смешной анекдот. реал мадрид проиграл Атлетику, идут грустные болельщики реала и видят что фанат в футболке Милана смеется. спрашивают над кем смеешcя? над вами, реал слабый клуб! Нет твой Милан слабее ведь мы вышли в суперкубок а вы нет. А зато у нас есть СЕМЬ выйгрыных Лиг Чемпионов!!! хахаххаахахаа долго смеялся, когда первый раз услышил
АПЛОДИРУЮ СТОЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! буду расказывать этот анекдот своим внукам, чтобы понимали за какой великий клуб они болеют
цыпленок ОЗИМАНДИЯ
цыпленок ОЗИМАНДИЯ ответил Klose M.
сегодня в 00:15
Валерошки жалко нет(
Теперь Я за него! сейчас раскажу смешной анекдот.

реал мадрид проиграл Атлетику, идут грустные болельщики реала и видят что фанат в футболке Милана смеется. спрашивают над кем смеешcя?

над вами, реал слабый клуб!

Нет твой Милан слабее ведь мы вышли в суперкубок а вы нет.

А зато у нас есть СЕМЬ выйгрыных Лиг Чемпионов!!!

хахаххаахахаа долго смеялся, когда первый раз услышил
мелан в сердце. мелан на всегда
мелан в сердце. мелан на всегда
сегодня в 00:07
Ради этой победы я на ДВА ГОДА забросил свой любимый клуб Манчестер Сити. Дождался и наслаждаюсь.
Klose M.
Klose M. ответил juchok
сегодня в 00:06
Валерошки жалко нет(
Artemon9
Artemon9
вчера в 23:57
Какая-никакая, а победа. Молодцы
ВЕЛИКИЙ МИЛОН ВЕРНУЛСЯ
ВЕЛИКИЙ МИЛОН ВЕРНУЛСЯ
вчера в 23:56
СЕГОДНЯ ДЮДЕЛАНЖ, ЗАВТРА РЕАЛ И БАВАРИЯ! ЛИГА ЧЕМПИОНОВ, МЫ УЖЕ БЛИЗКО!
juchok
juchok
вчера в 23:56
ну такое... во втором тайме более менее

З.Ы Трушечкин норм морил, особенно в первом тайме про "великий" клуб
acm 1899
acm 1899
вчера в 23:54
И так пойдёт
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