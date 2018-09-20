Игуаин принес «Милану» трудовую победу над «Дюделанжем»

«Милан» минимально обыграл «Дюденланж» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.
Люксембург, стадион «Жози Бартель»
«Дюделанж» – «Милан» – 0:1 (0:0)
Голы: Игуаин 59
«Дюделанж»: Фрайзинг , Премпе , Шнелл, Эль Грити (Мелиссе 80), Мальже (Перес 84), Роза да Крус (Штумпф 75), Кутюрье, Крушка, Штольц, Синани, Турпель
Главный тренер: Топпмеллер Дино.
«Милан»: Рейна, Романьоли, Кальдара, Диего Лаксальт, Абате, Бакайоко, Маури (Чалханоглу 80), Бертолаччи (Кессье 70), Игуаин, Кастильехо, Борини (Халилович 87)
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
Предупреждения: Абате 11, Романьоли 39, Премпе 56, Мальже 58
«Милан» возглавил группу F, поскольку в параллельной встрече «Олимпиакос» и «Бетис» голов не забивали.
реал мадрид проиграл Атлетику, идут грустные болельщики реала и видят что фанат в футболке Милана смеется. спрашивают над кем смеешcя?
над вами, реал слабый клуб!
Нет твой Милан слабее ведь мы вышли в суперкубок а вы нет.
А зато у нас есть СЕМЬ выйгрыных Лиг Чемпионов!!!
хахаххаахахаа долго смеялся, когда первый раз услышил
реал мадрид проиграл Атлетику, идут грустные болельщики реала и видят что фанат в футболке Милана смеется. спрашивают над кем смеешcя?
над вами, реал слабый клуб!
Нет твой Милан слабее ведь мы вышли в суперкубок а вы нет.
А зато у нас есть СЕМЬ выйгрыных Лиг Чемпионов!!!
хахаххаахахаа долго смеялся, когда первый раз услышил