«Бордо» проиграл «Славии» на выезде

В поединке 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Бордо» на выезде проиграл «Славии».
Прага, стадион «Эден»
«Славия» – «Бордо» – 1:0 (1:0)
Гол: Змргаль 35
«Славия»: Коларж, Нгадеу-Нгаджуи, Кудела, Борил, Коуфал, Траоре (Матусек 90+3), Гушбауэр, Сучек, Тецл, Змргаль (Фридрих 83), Стох (Балута 79)
Главный тренер: Трпишовски Йиндрих.
«Бордо»: Костиль, Кунде, Пабло Кастро, Сабали, Паленсия, Санкаре (Корнелиус 70), Тчуаэми, Плашил (Отавио 85), Бриан, Камано (Карамо 60), Калу
Главный тренер: Пойет Густаво.
Предупреждения: Нгадеу-Нгаджуи 29, Санкаре 66, Паленсия 68, Калу 74
Чешский клуб становится лидером квартета С, поскольку в параллельном матче «Зенит» и «Копенгаген» сыграли вничью.