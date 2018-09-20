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«Бордо» проиграл «Славии» на выезде

вчера, 23:51
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Прага)1 : 0Логотип футбольный клуб БордоБордоМатч завершен

В поединке 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Бордо» на выезде проиграл «Славии».

Прага, стадион «Эден»

«Славия» – «Бордо» – 1:0 (1:0)
Гол: Змргаль 35

«Славия»: Коларж, Нгадеу-Нгаджуи, Кудела, Борил, Коуфал, Траоре (Матусек 90+3), Гушбауэр, Сучек, Тецл, Змргаль (Фридрих 83), Стох (Балута 79)
Главный тренер: Трпишовски Йиндрих.

«Бордо»: Костиль, Кунде, Пабло Кастро, Сабали, Паленсия, Санкаре (Корнелиус 70), Тчуаэми, Плашил (Отавио 85), Бриан, Камано (Карамо 60), Калу
Главный тренер: Пойет Густаво.

Предупреждения: Нгадеу-Нгаджуи 29, Санкаре 66, Паленсия 68, Калу 74

Чешский клуб становится лидером квартета С, поскольку в параллельном матче «Зенит» и «Копенгаген» сыграли вничью.

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