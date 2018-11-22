Марадона: «Скалони думает, что он тренер»

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона усомнился в тренерских способностях исполняющего обязанности рулевого сборной Аргентины Лионеля Скалони.

У нас есть мальчик Скалони, который не виноват, что находится у руля сборной, но проблема в том, что он считает себя тренером и хочет попасть на чемпионат мира. Скалони может поучаствовать в чемпионате мира по мотогонкам, но не по футболу.

Мы всё делаем плохо. У нас есть Сесар Луис Менотти, Тата Мартино, Флако Гарека, Густаво Альфаро, Марсело Гальярдо, но мы выбираем Скалони. У нас, аргентинцев, всё вверх тормашками.